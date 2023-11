Smarttech247 Group PLC est une société de détection et de réponse gérées (MDR) basée au Royaume-Uni. Les principales activités de la société consistent à fournir des capacités de MDR à des organisations mondiales, ainsi que des services associés, notamment des tests de pénétration, des services de gouvernance, de risque et de conformité et des services de conseil en cybernétique. Les produits MDR de la société comprennent NoPhish, VisionX MDR Platform et Threathub. Ses solutions comprennent des solutions de sécurité OT, des solutions de conformité à la sécurité, la gestion des menaces et des vulnérabilités, et des évaluations de la sécurité. Les services de l'entreprise comprennent des services CISO virtuels, des formations de sensibilisation à la cybersécurité et des services de protection des données. Ses évaluations de sécurité proposent le MDR pour le cloud, le MDR pour OnPrem et le MDR pour l'hybride. La plateforme de l'entreprise fournit des renseignements sur les menaces avec une détection et une réponse gérées pour fournir des informations exploitables, une détection des menaces 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une enquête et une réponse. Les bureaux de l'entreprise sont situés en Irlande, au Royaume-Uni, en Roumanie, en Pologne et aux États-Unis.