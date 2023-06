SMC Corporation : Jefferies & Co. persiste à l'achat

Données financières JPY USD EUR CA 2023 819 Mrd 5 864 M 5 466 M Résultat net 2023 210 Mrd 1 504 M 1 402 M Tréso. nette 2023 599 Mrd 4 285 M 3 995 M PER 2023 23,9x Rendement 2023 1,16% Capitalisation 5 230 Mrd 37 437 M 34 899 M VE / CA 2023 5,65x VE / CA 2024 5,69x Nbr Employés 21 620 Flottant 84,2% Graphique SMC CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SMC CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 15 Dernier Cours de Clôture 76 860,00 JPY Objectif de cours Moyen 80 346,00 JPY Ecart / Objectif Moyen 4,54% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Yoshiki Takada President & Representative Director Yoshitada Doi Director, Executive Officer & GM-Technology Susumu Maruyama Executive Officer & Head-Reformation Project Masanobu Kaizu Independent Outside Director Toshiharu Kagawa Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SMC CORPORATION 38.29% 35 489 COGNEX CORPORATION 20.72% 9 816 MKS INSTRUMENTS, INC. 14.01% 6 450 BADGER METER, INC. 32.99% 4 251 RENISHAW PLC 11.89% 3 723 WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP CO.,LTD 91.87% 3 705