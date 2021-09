SMCP : Oddo reste à 'surperformance'

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 10 euros sur SMCP, après la publication de résultats semestriels un peu au-dessus des attentes du bureau d'études et de celles du consensus.



Oddo prévoit un CA 2021 un peu plus haut que le consensus, avec 'la faible probabilité d'un reconfinement dur en France, la reprise progressive du tourisme et la forte réduction des opérations de déstockage/promotion qui pénalisaient la marge'.



'La prochaine échéance du 21 septembre 2021 (échéance de l'obligation convertible) de l'actionnaire chinois approche et un changement potentiel d'actionnaire majoritaire pourrait dynamiser le titre qui reste sous-évalué', ajoute l'analyste.



