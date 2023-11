SMCP S.A est spécialisé dans la création et la commercialisation de vêtements de luxe et d'accessoires pour hommes et femmes. Les produits sont vendus sous les marques Sandro (48,3% du CA), Maje (38,7%), Claudie Pierlot et Fursac (13%). Le CA par activité se répartit comme suit : - vente en magasins détenus en propre (30,8%) ; - vente en corners de grands magasins (29,8%) ; - vente en ligne (16,6%) ; - vente en magasins de déstockage (12,2%) ; - vente à des partenaires locaux (8,3%) ; - vente en magasins affiliés (2,3%). La fabrication des produits est assurée par des sous-traitants. A fin 2022, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 1 683 points de vente dans le monde (dont 1 280 magasins détenus en propre), et via Internet. La répartition géographique du CA est la suivante : France (34,3%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31,3%), Asie-Pacifique (19,2%) et Amériques (15,2%).

Secteur Détaillant habillement et accessoires