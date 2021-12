SMCP : AG le 14 janvier, GLAS détient 25,3% des droits de vote

Une assemblée générale de SMCP se tiendra vendredi 14 janvier 2022, rappelle le groupe de mode. Elle est organisée sur requête de GLAS, avec pour ordre du jour le changement de la composition du conseil d'administration de SMCP à travers la révocation de la totalité des membres représentant European TopSoho S.à r.l./Shandong Ruyi etla nomination de quatre nouveaux administrateurs indépendants.



Cette assemblée est convoquée dans un contexte d'évolution récente de la composition de l'actionnariat de la société, liée au défaut d'European TopSoho S.à r.l. sur ses obligations échangeables en actions SMCP d'un montant de 250 millions d'euros.



A la suite de ce défaut, GLAS, agissant en tant que "Trustee" au titre des obligations, a pris possession d'une partie des actions SMCP nanties au titre des obligations, à hauteur de 21 952 315 actions SMCP, correspondant à environ 29% du capital de SMCP. European TopSoho S.à r.l. a par la suite procédé au transfert de 12 106 939 actions SMCP non nanties.



La prise de possession par GLAS d'une partie des actions SMCP nanties et le transfert susvisé des 12 106 939 actions SMCP non nanties font l'objet de procédures contentieuses devant plusieurs juridictions.



GLAS a ainsi saisi le tribunal compétent au Luxembourg afin d'y faire ouvrir une procédure d'insolvabilité à l'endroit de European TopSoho S.à r.l. et faire nommer un curateur dès que possible afin qu'il exerce un contrôle sur les actifs de cette dernière (y compris sur les actions SMCP non nanties). European TopSoho S.à r.l. a par ailleurs initié une procédure contre GLAS en Angleterre.



Dans la perspective de l'assemblée, à la date du présent communiqué de presse et à la connaissance de la société, la répartition de l'actionnariat de SMCP se présente comme suit, après prise en compte de la prise de possession d'actions SMCP nanties par GLAS et du transfert susvisé des 12 106 939 actions SMCP non nanties par European TopSoho S.à r.l. (ayant entraîné la perte des droits de vote doubles attachés à ces actions) :



GLAS (29% du capital et 25,3% des droits de vote), European TopSoho S.à r.l. (8,03% du capital et 14,01% des droits de vote), fondateurs et manageurs (6,28% du capital et 10,25% des droits de vote), public (40,06% du capital et 35,92% des droits de vote), autocontrôle (0,64% du capital et 0,56% des droits de vote) et enfin, d'autres actionnaires (15,99% du capital et 13,96% des droits de vote).



A cet égard, SMCP n'a pas été informée de l'identité du ou des détenteurs actuels des 12 106 939 actions transférées par European TopSoho S.à r.l., aucune déclaration de franchissement de seuil (statutaire ou légale), n'ayant été effectuée auprès de la Société ou de l'Autorité des marchés financiers et ces titres étant au porteur.