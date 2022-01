SMCP : Christophe Cuvillier est nommé Président

Le Conseil d'administration de la Société s'est réuni ce jour afin de désigner son nouveau Président.



Christophe Cuvillier, administrateur indépendant, a été désigné Président du Conseil d'administration de la Société.



' La feuille de route stratégique de SMCP, claire et ambitieuse, porte ses fruits et participera à consolider la place du Groupe comme leader mondial du luxe accessible. Je suis impatient de collaborer étroitement avec Isabelle Guichot et son équipe de direction pour relever ensemble les défis passionnants du monde de la mode et du retail. ' a déclaré Christophe Cuvillier.



