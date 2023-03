SMCP - Elina Kousourna prend la direction générale de Maje

Communiqué - Paris, le 22 mars 2023

Elina Kousourna prend la Direction Générale de Maje

Le groupe SMCP, maison mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, est heureux d’annoncer la nomination d’Elina Kousourna au poste de Directeur Général de Maje, à compter du 17 avril 2023. Elle conservera sa place au Comité Exécutif du groupe SMCP et continuera d’accompagner les équipes Fursac jusqu’à l’arrivée prochaine d’une nouvelle Direction Générale pour la marque.

Isabelle Guichot, Directeur Général de SMCP, a déclaré : « Je suis très heureuse d’annoncer aujourd’hui la nomination d’Elina à la tête de Maje, Maison que je connais bien pour l’avoir dirigée. Cette annonce est d’autant plus importante pour moi qu’elle vient illustrer une valeur forte de notre Groupe : la promotion des talents et la mobilité interne. Depuis 2015, Elina a été un acteur clé de la croissance du Groupe, de la stratégie au développement en passant par la direction d’une marque en plein renouveau comme Fursac. C’est donc naturellement qu’avec Judith Milgrom [ndlr Fondatrice et Directrice Artistique de Maje], nous l’avons choisie pour poursuivre le développement et le rayonnement de Maje, dans le respect de son ADN si féminin et singulier. Elina a le talent et la vision pour piloter cette Maison et continuer d’œuvrer au service de nos priorités que sont la désirabilité, le développement responsable et la satisfaction client. »

Elina Kousourna prend la Direction Générale de Maje après plus de trois ans à la tête de la marque Fursac qui, sous son impulsion, et celle de son Directeur de la Création, Gauthier Borsarello, a accéléré son développement en France et en Europe en suivant une stratégie ambitieuse et une feuille de route claire, autour de collections qui conservent leurs racines dans le tailoring, tout en s’ouvrant à des styles plus casual. Sous sa direction, la marque a également fait évoluer son nom et fait son entrée au calendrier officiel de la Fashion Week en 2022, venant ainsi conforter son changement de dimension.

Avant de rejoindre Fursac en 2019, Elina a passé quatre ans à la tête de la stratégie et du développement du groupe SMCP. Elle a, à cette occasion, pris part à son introduction en bourse sur Euronext Paris en 2017 et a contribué à l’accélération du développement de SMCP à l’international. Avant de rejoindre le Groupe, Elina Kousourna était Principal au sein du cabinet de conseil Boston Consulting Group où elle a travaillé près de sept ans au sein de l’équipe Consumer & Retail. Elle a débuté sa carrière chez L’Oréal en Grèce. Elina, 39 ans, est diplômée de l’université d’économie d’Athènes et titulaire d’un MBA de l’INSEAD.



Elina Kousourna, Directeur Général de Maje, a déclaré : « Je suis ravie de rejoindre Maje à un moment clé de son histoire et d’accompagner la marque aux côtés d’une femme inspirante comme Judith. Maje fête cette année ses 25 ans, le moment pour la marque d’affirmer davantage son identité nomade et moderne, et de renforcer sa présence à l’international. Je tiens à remercier Isabelle, Judith et le reste du conseil d'administration de SMCP pour la confiance qu'ils m’accordent pour écrire avec eux ce nouveau chapitre passionnant pour Maje. »

À PROPOS DE SMCP

SMCP est un acteur mondial du marché du luxe accessible avec un portefeuille de quatre marques parisiennes uniques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac. Présent dans 47 pays, le groupe comprend un réseau de plus de 1 600 magasins dans le monde et une présence digitale forte, sur l’ensemble de ses marchés-clés. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot et Fursac ont été acquises par SMCP respectivement en 2009 et 2019. SMCP est coté sur le marché règlementé d’Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).

