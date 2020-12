SMCP : Jefferies dégrade à Conserver

Jefferies a dégradé sa recommandation sur SCMP d'Achat à Conserver et abaissé son objectif de cours de 6 à 5,75 euros. Le broker continue de penser que le groupe va continuer de gagner des parts de marché sur la concurrence grâce à sa vaste présence en Chine et son exposition au digital. Cependant, la surveillance des activités en ligne du groupe inquiète le courtier. Il a en effet observé des rabais qui pourraient peser sur les marges et sur l'image des marques de la société. Enfin, il estime que les deux catalyseurs du titre : la journée investisseurs et les vaccins, sont intégrés.