SMCP : Jefferies reste à l'Achat

Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 7,5 euros sur SMCP. Le broker estime que l’annonce du départ de Philippe Gautier, CFO et directeur des opérations est positive. La confirmation qu'un remplaçant rejoindra bientôt le groupe pour l'aider à naviguer dans des conditions de marchés difficiles est rassurante, estime le bureau d'études.Ce dernier pense également qu'un candidat externe devrait apporter un nouveau souffle à la prise de décision et permettre à SMCP de rétablir la confiance du marché concernant ses objectifs financiers qui n'ont pas toujours été respectés par le passé.Toutefois ajoute l'intermédiaire, les résultats du troisième trimestre 2020 et la journée investisseurs du 27 octobre, au cours de laquelle le directeur Daniel Lalonde devrait apporter des éclaircissements sur les perspectives du groupe et la croissance numérique, constituent les principaux catalyseurs du titre.