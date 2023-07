Communiqué - Paris, le 28 juillet 2023

Notification de mise à disposition par SMCP de son rapport financier semestriel 2023

En date de ce jour, SMCP indique avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel pour la période close le 30 juin 2023.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse suivante :

www.smcp.com

(Rubrique : Finance / Section : Publications & Evènements / Rapports financiers)

À PROPOS DE SMCP

SMCP est un acteur mondial du marché du luxe accessible avec un portefeuille de quatre marques parisiennes uniques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, Présent dans 46 pays, le groupe comprend un réseau de plus de 1 600 magasins dans le monde et une présence digitale forte, sur l’ensemble de ses marchés-clés, Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et continuent à en assurer la direction artistique, Claudie Pierlot et Fursac ont été acquises par SMCP respectivement en 2009 et 2019, SMCP est coté sur le marché règlementé d’Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP),

CONTACTS

INVESTISSEURS/PRESSE SMCP BRUNSWICK Amelie Dernis Hugues Boëton +33 (0) 6 79 99 27 15 +33 (0) 1 55 80 51 00 Tristan Roquet Montegon +33 (0) 6 37 00 52 57 amelie.dernis@smcp,com smcp@brunswickgroup,com

Pièce jointe