Communiqué officiel de SMCP S.A

Communiqué - Paris, le 30 novembre 2023

SMCP poursuit son expansion internationale et entre en Inde

en partenariat avec Reliance Brands Limited

Le groupe SMCP, maison mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, est heureux d’annoncer son entrée sur le marché indien via un partenariat avec le groupe Reliance Brands Limited (RBL), qui devient le distributeur exclusif des marques Sandro et Maje sur le marché.

RBL, premier retailer indien de marques de luxe, a conclu des partenariats exclusifs à long terme dans de nombreux secteurs avec des Maisons mondialement reconnues telles que Bottega Veneta, Tiffany & Co., Valentino, Versace, Armani, Balenciaga, Boss, Zegna pour ne pas toutes les citer. Avec un portefeuille de plus de 90 marques, RBL exploite plus de 900 magasins physiques et autant de concessions, tous dotés d’une présence en ligne unique et omnicanale.

Ce nouveau partenariat illustre la poursuite de l’expansion du Groupe SMCP, actuellement présent dans 47 pays, dans des marchés porteurs avec un très fort potentiel de croissance. Sandro et Maje ouvriront leurs premières boutiques dans le pays en 2024.

À PROPOS DE SMCP

SMCP est un acteur mondial du marché du luxe accessible avec un portefeuille de quatre marques parisiennes uniques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac. Présent dans 47 pays, le groupe comprend un réseau de plus de 1 600 magasins dans le monde et une présence digitale forte, sur l’ensemble de ses marchés-clés. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot et Fursac ont été acquises par SMCP respectivement en 2009 et 2019. SMCP est coté sur le marché règlementé d’Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).

À PROPOS DE RBL

Reliance Brands Limited (RBL) est une filiale de Reliance Retail Ventures Ltd et a débuté ses activités en 2007 avec pour mission de lancer et de développer des marques mondiales dans les segments du luxe et du haut de gamme dans les domaines de la mode et du style de vie. Son portefeuille actuel de marques partenaires comprend Armani Exchange, Balenciaga, Bally, Bottega Veneta, Brooks Brothers, Burberry, Canali, Coach, Diesel, Dune, EA7, Emporio Armani, G-Star Raw, Gas, Giorgio Armani, Hamleys, Hugo Boss, Hunkemoller, Iconix, Jimmy Choo, Kate Spade, La Martina, Lenscrafters, Manish Malhotra, Michael Kors, Mothercare, Muji, Paul & Shark, Paul Smith, Pottery Barn, Pottery Barn Kids, Pret A Manger, Raghavendra Rathore, Replay, Salvatore Ferragamo, Satya Paul, Steve Madden, Superdry, Scotch & Soda, Tiffany & Co., Tod’s, Tory Burch, Tumi, Valentino, Versace, Villeroy & Boch, West Elm et Zegna. RBL exploite aujourd’hui 2 183 points de vente répartis en 934 magasins 1 249 corners en Inde. Au cours des cinq dernières années, RBL a également investi dans la création et l’exploitation de marques de créateurs locales et a acquis l’emblématique détaillant de jouets britannique Hamleys. Globalement, Hamleys possède 191 points de vente dans 16 pays.

CONTACTS

INVESTISSEURS/PRESSE SMCP RBL BRUNSWICK Amélie Dernis Surabhi Negi Hugues Boëton Tristan Roquet Montegon +33 (0) 1 55 80 51 00 +91 9987515755 +33 (0) 1 53 96 83 83 amelie.dernis@smcp.com surabhi.negi@ril.com smcp@brunswickgroup.com

Pièce jointe