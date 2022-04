SMCP S A : 2021 Universal registration document (French version)

Sommaire

1 Présentation de l'émetteur et informations sur le document d'enregistrement universel 5 États financiers RFA 99 5.1 Comptes consolidés 5 5.2 Comptes sociaux 100 152 1.1 Présentation de l'émetteur 1.2 Informations relatives aux contrôleurs légaux 1.3 Informations sur le document d'enregistrement universel 1.4 Responsable du document d'enregistrement universel RFA 1.5 Documents accessibles au public 6 7 8 10 10 6 Performance extra-financière RFA 169 6.1 La démarche RSE de SMCP 6.2 Modèle d'affaires 170 175 6.3 SMCProduct : produire au plus juste des collections toujours plus désirables et responsables 6.4 SMCPlanet : préserver notre planète et ses ressources naturelles

2 Le Groupe et ses activités 13 6.5 SMCPeople : révéler le potentiel de nos entrepreneurs passionnés 2.1 Histoire 2.2 Activités 2.3 Le marché du prêt-à-porter et des accessoires 2.4 Forces et atouts concurrentiels du Groupe 2.5 Axes stratégiques 2.6 Organigramme 14 15 30 32 37 40 6.6 Conclusion 6.7 Note méthodologique 6.8 Tableau de synthèse des indicateurs 6.9 Tableau de correspondance Objectifs Développement Durable de l'ONU 176 181 184 192 193 198 206 6.10 Rapport de l'organisme Tiers indépendant 207 2.7 Environnement législatif et réglementaire 43 7 Gouvernement d'entreprise RFA 211 7.1 Organisation de la gouvernance 213

3 Facteurs de risques et contrôle interne RFA 49 7.2 Rémunérations et avantages 235 7.3 Engagements avec les parties liées et Conventions 265 3.1 Facteurs de risques 50 3.2 Assurance et couverture des risques 68 3.3 Contrôle interne et gestion des risques 69 8 Capital et actionnariat 271 3.4 Les organes de contrôle 70 3.5 Le dispositif de gestion des risques 71 8.1 Actionnariat RFA 272 8.2 Dividendes RFA 280 8.3 Assemblée générale et droits de vote 280

4 Activités de SMCP en 2021

8.4 Éléments susceptibles d'avoir et perspectives 2022 RFA 73 une incidence en cas d'offre publique RFA 281

8.5 Changement de contrôle RFA 284 4.1 Faits marquants 4.2 Analyse de l'activité et des résultats consolidés 4.3 Cash-flow et flux de trésorerie 4.4 Structure financière 4.5 Investissements 4.6 Événements postérieurs à la clôture 74 76 86 90 94 96

8.6 Informations sur le capital social

RFA 284

Tables de concordance

292

ISABELLE GUICHOT Directeur Général SMCP SA

Chers actionnaires,

Depuis 2020, le Groupe SMCP a démontré sa capacité d'adaptation dans un contexte sans précédent de crise sanitaire mondiale, et a su profiter de cette conjoncture inédite pour se transformer et mieux répondre aux enjeux de demain.

La passion, la force créative et l'ADN entrepreneurial qui caractérisent les équipes SMCP ont été mobilisés durant l'exercice pour évaluer, analyser et trouver des réponses innovantes aux nouvelles tendances du monde de la mode et du retail. Bien évidemment, la stratégie digitale du Groupe a joué un rôle essentiel dans cette transformation pour permettre aux clients de nos quatre marques de découvrir nos collections et d'acheter différemment et plus simplement. Cette année de transition a aussi permis au Groupe de repenser son parc de magasins, tout en poursuivant les ouvertures dans des régions en forte croissance et en investissant dans une expérience client toujours qualitative et mémorable dans nos magasins physiques. Ces deux stratégies combinées constituent la colonne vertébrale de notre ambition phygitale qui porte d'ores et déjà ses fruits.

SMCP a réalisé en 2021 une performance remarquable avec une progression de son activité de presque 20 %, portée par une dynamique internationale forte et franchissant ainsi à nouveau le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Nos quatre marques, Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac ont en effet continué à séduire nos clients partout dans le monde, grâce à une désirabilité renforcée, portées par un business model qui répond parfaitement aux attentes du marché.

Le Groupe a aussi profité de cette année de transition pour travailler en profondeur sur sa structure de coûts pour enregistrer une rentabilité en hausse, une génération de trésorerie record et un résultat net à nouveau positif.

Dans ce nouvel environnement post pandémie, nos clientes et nos clients ont réaffirmé leurs attentes d'une mode plus responsable, consciente des enjeux environnementaux et sociétaux. Mes équipes et moi-même partageons la conviction que l'élégance parisienne n'est désirable que si elle est durable.

Le Groupe et ses quatre marques ont initié cette transformation depuis plusieurs années sur la base d'un projet ambitieux et une feuille de route claire. Elle s'articule autour de trois axes : SMCProduct, en produisant au plus juste et de manière toujours plus responsable, SMCPlanet en réduisant nos émissions et en préservant les ressources naturelles et enfin SMCPeople en partageant notre culture entrepreneuriale dans le respect de tous.

Enfin, à titre plus personnel, j'ai eu la chance de rejoindre il y a plus de quatre ans le Groupe SMCP, à la tête de la maison Maje, avant d'être nommée Directeur Général du Groupe l'été dernier.

Grâce à mon parcours de plus de 20 ans dans la mode, je connais les enjeux, nombreux, qui bousculent notre industrie et je mesure l'envie et le professionnalisme qui animent les équipes du Groupe au quotidien. Fort de ses fondamentaux plus solides que jamais, SMCP dispose des atouts nécessaires pour atteindre notre ambition commune : devenir le leader mondial du luxe accessible.

Unis par nos valeurs partagées et convaincus de la force de nos marques, c'est avec plus de 6 000 entrepreneurs passionnés et responsables que nous façonnerons ensemble le Groupe SMCP de demain.

Chers actionnaires,

J'ai rejoint en 2021 le Conseil d'administration de votre Groupe. Passionné par le monde de la mode et du retail, je suivais l'évolution et la trajectoire de SMCP en France et à l'international depuis plusieurs années. En intégrant son Conseil, j'ai pu découvrir plus en profondeur son business model unique, la force de ses marques, son rayonnement international et surtout la très grande qualité de ses équipes.

L'année qui s'est écoulée a été marquée par des événements sans précédent bouleversant l'économie mondiale. SMCP a su démontrer une fois encore sa résilience et la solidité de son modèle, ainsi que la formidable mobilisation de tous ses collaborateurs.

L'actualité récente du Groupe a aussi vu un changement à la Direction Générale, avec la nomination début août 2021 d'Isabelle Guichot, et une évolution importante de son actionnariat, suivie de la nomination de nouveaux administrateurs indépendants lors de l'Assemblée générale de janvier 2022, à l'issue de laquelle les administrateurs m'ont confié la Présidence du Conseil.

SMCP enregistre une performance 2021 en forte progression, franchissant à nouveau le cap symbolique du milliard d'euros de chiffre d'affaires. Cette performance est le fruit d'une stratégie claire, portée par un management engagé, sous le leadership d'Isabelle Guichot et l'inspiration des fondatrices de ses marques phares. Le Conseil d'administration continuera à accompagner cette dynamique de création de valeur pour toutes les parties prenantes du Groupe.

J'ai toute confiance dans la capacité de votre Groupe à poursuivre sa stratégie de croissance durable et responsable, et suis convaincu qu'il ressort de ces récentes turbulences plus fort que jamais, idéalement positionné pour saisir les opportunités qui s'offrent à lui.

