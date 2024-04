Chers actionnaires,

Tout au long de l'année 2023, l'environnement macro- économique n'a cessé de se dégrader, provoquant un ralentissement progressif mais significatif de la consommation sur l'ensemble de notre périmètre d'activité. Cette dégradation, couplée à une poursuite de l'inflation, a affecté la croissance des ventes et la profitabilité du Groupe. Un tel contexte commande un esprit de courage et de réactivité pour prendre la mesure de la situation, protéger la désirabilité des marques et la solidité financière du Groupe. C'est dans cet esprit que les équipes de SMCP ont su se mobiliser, sous l'inspiration de nos fondateurs et le leadership d'Isabelle Guichot, notre Directeur général. Je sais qu'elles sauront faire preuve du même engagement en 2024 pour relever les défis qui se présenteront et notamment mettre en œuvre avec détermination le plan d'actions qu'elles ont préparé, visant à encourager la croissance des ventes et à protéger la solidité financière du Groupe.

Au-delà des difficultés économiques, je retiens également de 2023 des avancées très positives, notamment en matière de RSE, qui se sont concrétisées par une amélioration significative de toutes les notations externes de SMCP, notamment Sustainalytics et CDP, et qui ont abouti à la validation par le SBTi de la trajectoire Carbone du Groupe. Notre gouvernance en la matière s'est d'ailleurs renforcée, avec la création au sein du Conseil d'administration d'un comité spécialisé dédié à la RSE, pour accompagner au mieux le Groupe dans ces enjeux cruciaux et les intégrer de manière systématique dans l'ensemble de nos initiatives stratégiques.

Je tiens enfin à remercier tous les membres du Conseil d'administration pour leur engagement sans faille au service de votre Groupe, et vous confirme notre détermination à préserver les intérêts du Groupe et de toutes ses parties prenantes.