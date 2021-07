SMCP S A : - Chiffre d'affaires T2 2021

Deuxième trimestre 2021

Communiqué - Paris, le 27 juillet 2021

Fort momentum dans tous les marchés

Solide avancement du plan stratégique One Journey

Chiffre d’affaires T2 2021 : 229,4 M€, en hausse de +59,1% en données publiées, +61,1% en organique 1

Rattrapage progressif par rapport à 2019 : -17% au T1, -14% au T2

Forte croissance à deux chiffres de +22% vs T2 2019 en Chine Continentale

Momentum confirmé aux Etats-Unis, qui ne cesse de se renforcer : ventes de retour au niveau pré-pandémie, atteignant +11,3%1par rapport à 2019

Réouverture réussie des magasins en France depuis le 19 mai, et forte performance de la région EMEA, en dépit des fermetures de magasins et d’un tourisme faible

Solide avancée sur la stratégie prix : réduction significative de la part des ventes promotionnelles

Daniel Lalonde, Directeur général de SMCP, commente : « Sur le second trimestre, nous avons réalisé une forte performance dans tous les marchés. Dans la région APAC et aux Etats-Unis, nos ventes ont dépassé le niveau pré-pandémique, tandis qu'en France et dans la région EMEA, nous avons enregistré une solide croissance malgré la fermeture de l'ensemble du réseau pendant la moitié du trimestre, un environnement moins promotionnel et un tourisme très faible. Nous avons également poursuivi l'exécution de notre plan stratégique One Journey, à travers (i) de nouvelles initiatives de marque fortes, créatives et disruptives qui engagent les millennials, (ii) une mise en œuvre réussie du ship-from-store à travers l'Europe grâce à notre business model unique de pure player, (iii) des ouvertures sur mesure en Europe et en Amériques, et (iv) une expansion phygitale continue en APAC. Pour l'avenir, nous restons prudemment optimistes pour le second semestre 2021 sur tous nos marchés. »

Chiffres non audités



En M€ hors % T2 2020 T2 2021 Variation organique Variation en données publiées S1 2020 S1 2021 Variation organique Variation en données publiées Chiffre d’affaires par région France 47,3 63,2 +33,7% +33,7% 133,0 141,9 +6,7% +6,7% EMEA2 35,8 66,4 +84,9% +85,7% 106,6 114,0 +7,1% +6,9% Amériques 11,3 34,2 +225,3% +201,8% 38,3 59,1 +67,2% +54,5% APAC3 49,8 65,5 +33,2% +31,6% 94,9 138,4 +48,1% +45,7% Chiffre d’affaires par marque Sandro 71,5 108,4 +53,7% +51,6% 177,1 212,0 +21,7% +19,7% Maje 53,8 93,5 +76,4 +73,9% 139,5 182,9 +33,3% +31,1% Autres marques4 18,8 27,4 +45,7% +45,6% 56,3 58,4 +4,0% +3,8% TOTAL 144,1 229,4 +61,1% +59,1% 372,8 453,3 +23,3% +21,6%

CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECOND TRIMESTRE 2021

Au second trimestre 2021, le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 229,4 M€, en hausse de +61,1% sur une base organique, grâce à une solide performance dans tous les marchés, compte tenu des fermetures de magasins et autres restrictions, du faible tourisme et d'un environnement moins promotionnel.

Le chiffre d'affaires publié est en hausse de +59,1%, incluant un impact de change négatif de -2,0%.

Au cours du trimestre, le Groupe a enregistré une pénétration digitale de 25%, avec, à nouveau, des chiffres impressionnants en valeur absolue, tout en allant vers une certaine normalisation du pourcentage des ventes après la réouverture complète des magasins physiques.

Comme prévu, sur le premier semestre, SMCP a poursuivi son plan d'optimisation du réseau de magasins physiques, avec -19 DOS, dont -25 fermetures nettes en France (principalement des petits magasins, dans des petites villes), y compris l'impact de la fin du concept Suite 341 (-14 au S1). D'autre part, nous avons poursuivi notre expansion en APAC, avec +14 DOS (dont +11 en Chine).

En ligne avec notre plan stratégique, nous avons fait de solides progrès sur notre stratégie de prix fort, notamment en réduisant délibérément la part de nos ventes promotionnelles, en supprimant par exemple certains événements commerciaux en Europe.

Répartition géographique du chiffre d’affaires

En France, les ventes ont augmenté de +33,7% sur une base organique.

Un très bon trimestre par rapport à l'année dernière compte tenu de la base de comparaison similaire en termes de fermetures de magasins et de restrictions dues à la pandémie. Depuis la réouverture des magasins le 19 mai, le Groupe a réalisé de très bonnes performances générant une forte croissance à deux chiffres en données comparables.

Par rapport à 2019, les ventes n'ont baissé que de -28%, avec la fermeture du réseau pour la moitié du T2 2021, un environnement moins promotionnel, un faible trafic et peu de touristes.

Dans la région EMEA, nous avons enregistré une forte croissance de +84,9% sur une base organique, doublant presque le niveau des ventes par rapport à l'année dernière. C'est une performance très solide compte tenu des mesures restrictives en place dans la première partie du trimestre.

Si l'on compare à 2019, les ventes n'ont baissé que de -16%, avec de nombreuses fermetures de magasins dans des pays clés (comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique ou l'Italie), l'annulation de ventes promotionnelles et la perte de ventes liées au tourisme.

En APAC, les ventes ont augmenté de +33,2% sur une base organique, une performance très solide portée par une forte croissance like-for-like à deux chiffres.

Les ventes ont été supérieures à 2019 malgré les impacts de la pandémie dans les villes clés de Chine continentale, de Taïwan, de Singapour et de la Malaisie.

Malgré ces restrictions, la performance de la Chine continentale est restée fortement positive atteignant +22% par rapport à 2019 et soutenue par une croissance like-for-like à deux chiffres, à la fois sur le réseau de magasins physiques et en digital.

Dans la région Amériques, les ventes ont augmenté de +225,3% sur une base organique, triplant par rapport à l'année dernière, soutenues par une croissance like-for-like des ventes à trois chiffres.

Alors que le Canada a encore été impacté par les fermetures de magasins et les mesures restrictives pour contenir la pandémie, le momentum observé au premier trimestre aux États-Unis s'est confirmé, de plus en plus marqué : les ventes dépassant le niveau pré-pandémie, atteignant + 11,3% sur une base organique par rapport à 2019.

CONCLUSION

Au cours du deuxième trimestre 2021, nous avons enregistré une forte dynamique dans toutes les régions, réalisé de solides progrès dans le cadre de notre stratégie du prix plein, entraînant une réduction significative de la part des ventes promotionnelles, et poursuivi l'exécution de notre feuille de route stratégique One Journey.

La réouverture progressive des marchés nous amène à faire preuve d’un optimiste prudent pour le second semestre 2021, sur tous les marchés.

AUTRE INFORMATION

Le 30 juin, SMCP a signé un Prêt Garanti par l'Etat (" PGE ") de 53 millions d'euros, en complément du prêt conclu l'année dernière, renforçant à nouveau sa position de liquidité, et fournissant au groupe une marge de manœuvre financière significative.

CALENDRIER FINANCIER

3 septembre 2021 – Résultats du 1er semestre 2021

27 octobre 2021 – Ventes du 3e trimestre 2021

ANNEXES

Répartition des DOS

Nombre de DOS S1-20 2020 T1-21 S1-21 Var. S1 21 vs. T1 21 Var S1 21



Vs. 2020 Var. S1 21 vs. S1 20 Par région France 524 519 486 494 +8 -25 -30 EMEA 415 415 406 408 +2 -7 -7 Amériques 164 169 165 168 +3 -1 +4 APAC 221 231 233 245 +12 +14 +24 Par marque Sandro 555 560 548 559 +11 -1 +4 Maje 448 452 440 453 +13 +1 +5 Claudie Pierlot 223 220 214 213 -1 -7 -10 Suite 341 38 38 25 24 -1 -14 -14 Fursac 60 64 63 66 +3 +2 +6 Total DOS 1 324 1 334 1 290 1 315 +25 -19 -9

Répartition des POS

Nombre de POS S1-20 2020 T1-21 S1-21 Var. S1 21 vs. T1 21 Var S1 21



Vs. 2020 Var. S1 21 vs. S1 20 Par région France 524 519 486 494 +8 -25 -30 EMEA 534 546 543 554 +11 +8 +20 Amériques 193 193 191 193 +2 - - APAC 399 419 424 445 +21 +26 +46 Par marque Sandro 716 730 722 740 +18 +10 +24 Maje 587 596 588 608 +20 +12 +21 Claudie Pierlot 249 249 246 248 +2 -1 -1 Suite 341 38 38 25 24 -1 -14 -14 Fursac 60 64 63 66 +3 +2 +6 Total POS 1 650 1 677 1 644 1 686 +42 +9 +36 dont Partenaires POS 326 343 354 371 +17 +28 +45

INDICATEURS FINANCIERS NON DÉFINIS PAR LES NORMES IFRS

Le Groupe utilise des mesures financières et non financières-clés pour analyser les performances de son activité. Les principaux indicateurs de performance utilisés comprennent le nombre de points de vente, la croissance sur une base comparable (« like-for like »), l’EBITDA/EBIT ajusté et la marge d'EBITDA/EBIT ajusté.

Nombre de points de vente

Le nombre de points de vente du Groupe se compose du nombre total de points de vente ouverts à une date considérée, ce qui comprend (i) les points de vente exploités en propre (directly operated stores) qui incluent les succursales, les concessions dans les grands magasins, les magasins exploités par des affiliés, les outlets et les sites Internet, ainsi que (ii) les points de vente partenaires (partnered retail).

Croissance organique du chiffre d’affaires

La croissance organique du chiffre d’affaires correspond au total des ventes d'une période donnée par rapport à la même période de l'année précédente. Elle est exprimée en pourcentage de variation entre les deux périodes, et est présentée à taux de change constants (les ventes pour la période N et la période N-1 en devises étrangères sont converties au taux moyen de l'année N-1) et hors effets de périmètre.

Croissance Like-for-like du chiffre d’affaires

La croissance sur une base comparable correspond aux ventes retail réalisées à travers les points de vente détenus en propre sur une base comparable au cours d’une période donnée, par rapport à la même période de l’exercice précédent, le chiffre étant exprimé en pourcentage de variation entre les deux périodes. Le nombre de points de vente sur une base comparable pour une période donnée comprend tous les points de vente du Groupe ouverts à la même période, l’année passée, et exclut les points de vente fermés pendant la période donnée, y compris les points de vente fermés pour rénovation pour une durée supérieure à un mois, ainsi que les points de vente ayant changé d’activité (par exemple des points de vente Sandro passant d’un statut Femme à Homme ou à Mixte).

Les croissances des ventes sur une base comparable sont présentées à taux de change constant (les ventes d’une année N et d’une année N-1 en devises sont converties au taux moyen N-1, tel que présenté dans les notes annexes aux comptes consolidés du Groupe au 31 décembre de l’année N considérée).

***

MÉTHODOLOGIE

Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en millions d'euros et arrondis à un chiffre après la virgule. De façon générale, les valeurs présentées dans ce communiqué de presse sont arrondies à l'unité la plus proche. Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté. Par ailleurs, les ratios et écarts sont calculés à partir des montants sous-jacents et non à partir des montants arrondis.

***

AVERTISSEMENT : DECLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient certaines informations qui constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, incluant ceux liés à l’épidémie actuelle du Covid-19, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés par ces déclarations prospectives. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée sur le fait que ces projections se réaliseront ou que les objectifs de résultats seront atteints.

Ces risques et incertitudes incluent ceux présentés et détaillés au Chapitre 3 « Facteurs de risques et contrôle interne » du Document d’Enregistrement Universel de la Société déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 30 avril 2021 et qui est disponible sur le site Internet de SMCP (www.smcp.com)

Ce communiqué de presse n’a pas fait l’objet d’une vérification indépendante. SMCP ne prend aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur l’exactitude ou le caractère complet de l’information présentée dans ce communiqué de presse. En aucun cas, SMCP, l’un de ses affiliés ou l’un de ses représentants ne pourra être tenu responsable des conséquences dommageables éventuelles de l’usage qui sera fait de ce communiqué de presse ou de toute information y figurant.

***

À PROPOS DE SMCP

SMCP est un acteur mondial du marché du luxe accessible avec un portefeuille de quatre marques parisiennes uniques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac. Présent dans 43 pays, le groupe comprend un réseau de plus de 1 600 magasins dans le monde et une présence digitale forte, sur l’ensemble de ses marchés-clés. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot et Fursac ont été acquises par SMCP respectivement en 2009 et 2019. SMCP est coté sur le marché règlementé d’Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).

1 Croissance organique | Toutes références à “la performance organique” dans le présent communiqué correspondent à la croissance du chiffre d’affaires à taux de change et périmètre constants

2 La région EMEA regroupe les activités dans les pays européens à l’exception de la France (principalement le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie et la Russie) ainsi qu’au Moyen-Orient (notamment les Émirats Arabes Unis)

3 La région APAC regroupe les activités en Asie-Pacifique (notamment la Chine continentale, Hong Kong SAR, la Corée du Sud, Singapour, la

Thaïlande, la Malaisie et l’Australie).

4 Marques Claudie Pierlot et Fursac

