SMCP S A : - Franchissement de seuil

Communiqué de presse - Paris, le 6 janvier 2021

Déclaration de franchissement de seuil au capital de SMCP

La Société a pris connaissance ce jour de la déclaration de franchissement du seuil publiée auprès de l’Autorité des marchés financiers par GLAS, en sa qualité de Trustee au titre des obligations échangeables en actions SMCP émises en septembre 2018 par European TopSoho SARL, principal actionnaire de SMCP.

Dans le cadre de cette déclaration, GLAS indique, à la suite d’une notification de défaut intervenu sur cet emprunt obligataire, qu’il est désormais en droit d’instruire 34.792.512 droits de vote de la Société correspondant à 29% des droits de vote de la Société attachés aux actions sous-jacentes à ces obligations (étant précisé que le nombre total des actions SMCP sous-jacentes à ces obligations représente 34% du capital de la Société et que la propriété de ces actions n’a pas été transférée à GLAS).

GLAS a par ailleurs indiqué ne pas envisager de prendre le contrôle de la Société.

Le conseil d’administration de SMCP se réunira dans les plus brefs délais pour examiner les conséquences de cette information.





SMCP est un acteur mondial du marché du luxe accessible avec un portefeuille de quatre marques parisiennes uniques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et De Fursac. Présent dans 41 pays, SMCP est un Groupe à forte croissance qui a franchi le seuil du milliard de chiffre d'affaires en 2018. Le groupe comprend un réseau de plus de 1 500 magasins dans le monde et une présence digitale forte, sur l'ensemble de ses marchés-clés. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot et De Fursac ont été acquises par SMCP respectivement en 2009 et 2019. SMCP est coté sur le marché règlementé d'Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).





