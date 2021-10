SMCP S A : La valeur du jour à Paris SMCP bondit, nouvel actionnaire en vue

SMCP bondit de 7,25% à 7,32 euros, soutenu par une paradoxale bonne nouvelle. European Topsoho, une filiale luxembourgeoise du groupe chinois Ruyi, propriétaire de 53% du capital des marques Sandro, Maje et Claudie Pierlo, a fait défaut sur un emprunt obligataire. Dans le sillage de cette annonce, Jefferies a relevé sa recommandation sur le titre de Conserver à Achat et revu à la hausse son objectif de cours de 6,5 à 9,4 euros. Le broker souligne que la sortie imminente Shandong Ruyi élimine un vent contraire qui a augmenté le profil de risque de SMCP depuis son introduction en Bourse.



Dès lors, le bureau d'études a éliminé la décote qu'il appliquait sur sa valorisation. Il rappelle que SMCP possède quatre marques fortes qui surperforment sur les réseaux sociaux et qui sont les meilleurs du secteur dans le digital.



European Topsoho avait jusqu'au 21 septembre pour rembourser une dette obligataire de 250 millions d'euros, mais bénéficiait d''un délai de grâce de neuf jours. Qui n'a pas suffi.



Cette dette est remboursable en actions. Selon SMCP, les actions sous-jacentes à cet emprunt et nanties dans ce cadre représentent 37% du capital social du groupe. Selon Les Echos, elles pourraient même représenter 53%.



Les créanciers (dont BlackRock, Carlyle, Anchorage, Boussard & Gavaudan) sont réunis dans un trust nommé Glas. Ce dernier devrait donc récupérer les titres pour une valeur totale d'environ 270,8 millions d'euros (au cours actuel de SMCP).



Glas pourra ensuite céder les titres en une fois, à un concurrent du groupe de mode ou à un fonds de private equity. Auquel cas, le repreneur aura l'obligation de lancer une OPA sur le solde du capital (puisqu'il contrôlera plus de 30% du capital).



Le trust peut également écouler les titres sur le marché, mais au fil de l'eau pour ne pas trop pénaliser le cours de l'action.



En tout état de cause, SMCP restait serein fin septembre, rappelant que cette situation ne remettait pas en cause ses propres financements et ses opérations.



"La création de valeur pour l'ensemble des parties prenantes du groupe (actionnaires, salariés et autres partenaires) est au cœur de la stratégie de l'entreprise. SMCP et ses équipes restent pleinement mobilisés sur la mise en œuvre du plan stratégique One Journey à horizon 2025", a précisé SMCP.