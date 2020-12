SMCP S A : Olivier Malvezin est nommé Directeur de la Transformation Digitale et des Opérations de SMCP

Communiqué de presse - Paris, le 7 décembre 2020

Olivier Malvezin est nommé Directeur de

la Transformation Digitale et des Opérations de SMCP

Alors que s'ouvre un nouveau chapitre pour SMCP dans lequel le digital et les opérations joueront un rôle-clé, le groupe est heureux d'annoncer la nomination d'Olivier Malvezin au poste de Directeur de la Transformation Digitale et des Opérations. Il supervisera, au niveau groupe, les équipes chargées du digital, de la logistique, de l'informatique, du demand planning et rejoindra le comité exécutif de SMCP, à compter d'aujourd'hui.

Daniel Lalonde, Directeur général de SMCP, a déclaré : « Je suis ravi d'accueillir Olivier Malvezin en tant que Directeur de la Transformation Digitale et des Opérations. Son arrivée s'inscrit parfaitement dans notre plan stratégique récemment annoncé, qui combine le renforcement de la désirabilité de nos marques, une stratégie phy-gitalevisant à offrir une expérience client sans couture, le renforcement de notre plateforme et l'amélioration de notre approche RSE. Sa longue expérience et son expertise en matière de transformation numérique, à travers le Big Data et l'intelligence artificielle, et son excellente connaissance du marché asiatique seront autant d'atouts qui contribueront à l'atteinte des ambitions de SMCP ».

Olivier Malvezin rejoint le groupe SMCP après plusieurs expériences en tant que Directeur Digital et des Systèmes d'Information. Olivier était auparavant Chief Digital Officer chez Auchan Retail International. Avant cela, il a été Directeur Digital et des Systèmes d'Information chez Compass pendant quatre ans, où il a opéré la transformation numérique du Groupe en Europe Continentale. De 2007 à 2016, il a occupé plusieurs postes de Directeur de l'Organisation et des Systèmes d'Information chez Saint-Gobain, où il a travaillé dans des environnements divers et complexes, notamment en Asie et au sein du Groupe Lapeyre. Au cours de ces années, il a conduit la transformation numérique des enseignes Retail B to C de Saint-Gobain ainsi que des sociétés du Groupe en Asie Pacifique. En 2006, il a passé un an chez BT International après avoir commencé sa carrière chez Devoteam Consulting. Olivier, 46 ans, est diplômé de l'École Polytechnique et de Telecom ParisTech.

