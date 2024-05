L'acquisition de ces actions est soumise à (i) des conditions de présence (pendant toute la durée de la période concernée) et (ii) des conditions de performance internes pour 30% liées à l'atteinte d'un niveau d'EBIT et pour 20% liées à l'atteinte d'un niveau de Chiffre d'affaires, des objectifs RSE pour 20% (dont la moitié correspondent à des conditions internes) et une condition de performance externe boursière pour 30% (dépendant d'un objectif de TSR par rapport au TSR médian des sociétés intégrées à l'indice CAC Mid and Small).

L'acquisition de ces actions est soumise à (i) des conditions de présence (pendant toute la durée de la période concernée) et (ii) des conditions de performance internes pour 30% liées à l'atteinte d'un niveau d'EBIT et pour 20% liées à l'atteinte d'un niveau de Chiffre d'affaires, des objectifs RSE pour 20% (dont la moitié correspondent à des conditions internes) et une condition de performance externe boursière pour 30% (dépendant d'un objectif de TSR par rapport au TSR médian des sociétés intégrées à l'indice CAC Mid and Small).

L'acquisition de ces actions est soumise à (i) des conditions de présence (pendant toute la durée de la période concernée) et (ii) des conditions de performance internes pour 30% liées à l'atteinte d'un niveau d'EBIT et pour 20% liées à l'atteinte d'un niveau de Chiffre d'affaires, des objectifs RSE pour 20% (dont la moitié correspondent à des conditions internes) et une condition de performance externe boursière pour 30% (dépendant d'un objectif de TSR par rapport au TSR médian des sociétés intégrées à l'indice CAC Mid and Small).

Disclaimer

SMCP SA published this content on 16 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 May 2024 08:19:07 UTC.