SMCP S A : 'associe avec Fairly Made et devient l'un des premiers acteurs du Luxe accessible à proposer à ses clients des informations détaillées et transparentes sur la traçabilité de ses produits

D'ici 2025, SMCP compte apposer un QR code sur l'ensemble des produits vendus par les quatre marques du Groupe permettant une totale traçabilité de chaque produit. Ce QR code permettra donc un accès rapide, simple, transparent et unifié à l'ensemble des informations relatives à la traçabilité de chaque produit, tels que le pays d'origine de chaque matière, le nombre de km parcourus, son lieu de confection, etc. Dès cette saison, un premier test aura lieu avec plus de 40 références tracées par marque.

dans ce plan portant notamment sur la réduction des émissions de CO2 grâce à l'utilisation croissante de matières éco-responsables, la réduction de l'approvisionnement par avion et la mise en place généralisée de concepts magasins moins consommateurs d'énergie.

Isabelle Guichot, Directeur général de SMCP, commente : « Je suis ravie d'annoncer la signature de ce partenariat qui place le groupe à l'avant-gardede son industrie. Réduire notre impact environnemental et améliorer en permanence notre chaîne d'approvisionnement tout en offrant une plus grande transparence est un engagement fort du Groupe et une attente de nos clients. Au-delà des nombreuses mesures déjà initiées au sein du Groupe, ce projet nous permettra de proposer à nos clientes et clients plus de transparence quant à la traçabilité de nos produits. Ce sera aussi un outil précieux pour analyser et optimiser notre sourcing partout dans le monde. Cette démarche démontre l'engagement du Groupe et de ses 4 marques en matière de RSE. »

À PROPOS DE SMCP

SMCP est un acteur mondial du marché du luxe accessible avec un portefeuille de quatre marques parisiennes uniques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac. Présent dans 43 pays, le groupe comprend un réseau de plus de 1 600 magasins dans le monde et une présence digitale forte, sur l'ensemble de ses marchés-clés. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot et Fursac ont été acquises par SMCP respectivement en 2009 et 2019. SMCP est coté sur le marché règlementé d'Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).

