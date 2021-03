SMCP S A : Déclaration de transaction sur actions propres – 24 Mars 2021 24/03/2021 | 13:03 Envoyer par e-mail :

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 au 19 mars 2021 Détail transaction par transaction Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Nom du PSI Code Identifiant PSI Jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210315 17:01:01 FR0013214145 6,47 EUR 21 XPAR 00407122339TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210315 17:01:01 FR0013214145 6,47 EUR 927 XPAR 00407122336TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210315 17:01:01 FR0013214145 6,47 EUR 1 095 XPAR 00407122335TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210315 16:58:45 FR0013214145 6,46 EUR 35 XPAR 00407121966TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210315 16:46:30 FR0013214145 6,50 EUR 649 XPAR 00407119549TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210315 16:34:00 FR0013214145 6,52 EUR 653 XPAR 00407116952TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210315 16:05:05 FR0013214145 6,54 EUR 650 XPAR 00407111767TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210315 15:36:21 FR0013214145 6,55 EUR 335 XPAR 00407105580TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210315 15:13:21 FR0013214145 6,48 EUR 1 000 XPAR 00407099372TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210315 14:44:49 FR0013214145 6,45 EUR 164 XPAR 00407091715TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210315 14:44:49 FR0013214145 6,45 EUR 471 XPAR 00407091714TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210315 14:21:50 FR0013214145 6,46 EUR 634 XPAR 00407089320TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210315 14:03:19 FR0013214145 6,48 EUR 346 XPAR 00407088646TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210315 14:03:19 FR0013214145 6,48 EUR 56 XPAR 00407088645TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210315 14:03:19 FR0013214145 6,48 EUR 237 XPAR 00407088644TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210315 13:33:41 FR0013214145 6,51 EUR 633 XPAR 00407087570TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210315 12:28:37 FR0013214145 6,44 EUR 648 XPAR 00407085654TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210315 11:36:04 FR0013214145 6,64 EUR 171 XPAR 00407082718TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210315 11:36:04 FR0013214145 6,64 EUR 500 XPAR 00407082717TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210315 11:23:10 FR0013214145 6,58 EUR 40 XPAR 00407082325TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210315 10:47:05 FR0013214145 6,73 EUR 539 XPAR 00407081104TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210315 10:47:05 FR0013214145 6,73 EUR 106 XPAR 00407081103TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210315 9:52:07 FR0013214145 6,73 EUR 440 XPAR 00407078678TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210315 9:32:50 FR0013214145 6,66 EUR 34 XPAR 00407077825TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210315 9:32:50 FR0013214145 6,66 EUR 300 XPAR 00407077824TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210315 9:21:12 FR0013214145 6,65 EUR 316 XPAR 00407077284TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 17:08:17 FR0013214145 6,46 EUR 296 XPAR 00407189876TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 17:06:14 FR0013214145 6,45 EUR 103 XPAR 00407189492TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 17:06:14 FR0013214145 6,45 EUR 103 XPAR 00407189491TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 17:06:14 FR0013214145 6,45 EUR 103 XPAR 00407189490TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 17:06:14 FR0013214145 6,45 EUR 103 XPAR 00407189489TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 17:06:14 FR0013214145 6,45 EUR 103 XPAR 00407189488TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 17:06:14 FR0013214145 6,45 EUR 103 XPAR 00407189487TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 17:06:13 FR0013214145 6,45 EUR 103 XPAR 00407189485TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 17:06:11 FR0013214145 6,45 EUR 103 XPAR 00407189483TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 17:06:06 FR0013214145 6,45 EUR 65 XPAR 00407189459TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 17:06:06 FR0013214145 6,45 EUR 38 XPAR 00407189452TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 17:06:06 FR0013214145 6,45 EUR 65 XPAR 00407189451TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 17:06:06 FR0013214145 6,45 EUR 38 XPAR 00407189450TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 17:06:06 FR0013214145 6,45 EUR 65 XPAR 00407189449TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 17:06:06 FR0013214145 6,45 EUR 38 XPAR 00407189448TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 17:06:06 FR0013214145 6,45 EUR 65 XPAR 00407189447TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 17:06:06 FR0013214145 6,45 EUR 38 XPAR 00407189446TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 17:06:06 FR0013214145 6,45 EUR 54 XPAR 00407189445TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 17:06:06 FR0013214145 6,45 EUR 103 XPAR 00407189444TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 17:06:06 FR0013214145 6,45 EUR 103 XPAR 00407189443TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 17:05:59 FR0013214145 6,45 EUR 103 XPAR 00407189420TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 17:05:59 FR0013214145 6,45 EUR 48 XPAR 00407189419TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 17:05:59 FR0013214145 36,38 EUR 103 XPAR 00407189418TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 17:05:59 FR0013214145 6,45 EUR 118 XPAR 00407189417TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 17:05:59 FR0013214145 6,45 EUR 103 XPAR 00407189416TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 16:58:35 FR0013214145 6,44 EUR 597 XPAR 00407188599TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 16:58:35 FR0013214145 6,44 EUR 58 XPAR 00407188598TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 16:34:54 FR0013214145 6,45 EUR 89 XPAR 00407186591TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 16:34:54 FR0013214145 6,45 EUR 566 XPAR 00407186590TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 16:18:21 FR0013214145 6,41 EUR 50 XPAR 00407184849TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 16:14:59 FR0013214145 6,39 EUR 1 000 XPAR 00407184601TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 16:06:35 FR0013214145 6,37 EUR 385 XPAR 00407183886TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 16:06:35 FR0013214145 6,37 EUR 270 XPAR 00407183885TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 15:31:25 FR0013214145 6,32 EUR 653 XPAR 00407180447TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 14:43:40 FR0013214145 6,33 EUR 665 XPAR 00407172657TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 14:00:55 FR0013214145 6,39 EUR 654 XPAR 00407170384TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 13:28:00 FR0013214145 6,44 EUR 652 XPAR 00407169490TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 13:09:44 FR0013214145 6,45 EUR 443 XPAR 00407168853TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 13:09:44 FR0013214145 6,45 EUR 209 XPAR 00407168852TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 11:41:51 FR0013214145 6,45 EUR 100 XPAR 00407161088TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 10:58:28 FR0013214145 6,44 EUR 425 XPAR 00407158493TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 10:58:09 FR0013214145 6,43 EUR 75 XPAR 00407158481TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 10:23:54 FR0013214145 6,44 EUR 655 XPAR 00407157851TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 9:40:48 FR0013214145 6,53 EUR 519 XPAR 00407156511TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 9:19:12 FR0013214145 6,61 EUR 107 XPAR 00407155490TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 9:19:12 FR0013214145 6,61 EUR 237 XPAR 00407155489TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210316 9:06:03 FR0013214145 6,61 EUR 324 XPAR 00407154739TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 17:15:42 FR0013214145 6,32 EUR 109 XPAR 00407245431TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 17:15:38 FR0013214145 6,32 EUR 300 XPAR 00407245425TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 17:05:46 FR0013214145 6,29 EUR 227 XPAR 00407243879TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 17:05:46 FR0013214145 6,29 EUR 73 XPAR 00407243878TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 17:02:17 FR0013214145 6,29 EUR 118 XPAR 00407243477TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 17:02:17 FR0013214145 6,29 EUR 182 XPAR 00407243476TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 16:57:26 FR0013214145 6,30 EUR 67 XPAR 00407243056TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 16:57:26 FR0013214145 6,30 EUR 69 XPAR 00407243054TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 16:57:18 FR0013214145 6,30 EUR 58 XPAR 00407243050TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 16:57:17 FR0013214145 6,31 EUR 47 XPAR 00407243045TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 16:57:17 FR0013214145 6,31 EUR 51 XPAR 00407243044TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 16:54:03 FR0013214145 6,31 EUR 146 XPAR 00407242645TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 16:54:03 FR0013214145 6,31 EUR 22 XPAR 00407242644TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 16:45:04 FR0013214145 6,30 EUR 30 XPAR 00407242025TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 16:45:04 FR0013214145 6,30 EUR 69 XPAR 00407242024TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 16:45:04 FR0013214145 6,30 EUR 49 XPAR 00407242023TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 16:45:04 FR0013214145 6,30 EUR 20 XPAR 00407242022TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 16:42:24 FR0013214145 6,31 EUR 195 XPAR 00407241728TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 16:32:00 FR0013214145 6,24 EUR 67 XPAR 00407240720TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 16:29:57 FR0013214145 6,25 EUR 69 XPAR 00407240539TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 16:29:57 FR0013214145 6,26 EUR 70 XPAR 00407240538TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 16:29:55 FR0013214145 6,27 EUR 43 XPAR 00407240535TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 16:29:55 FR0013214145 6,27 EUR 4 XPAR 00407240534TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 16:23:53 FR0013214145 6,25 EUR 284 XPAR 00407240019TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 15:53:18 FR0013214145 6,18 EUR 119 XPAR 00407236476TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 15:53:18 FR0013214145 6,18 EUR 69 XPAR 00407236475TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 15:53:18 FR0013214145 6,18 EUR 66 XPAR 00407236474TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 15:53:18 FR0013214145 6,19 EUR 67 XPAR 00407236473TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 15:53:18 FR0013214145 6,19 EUR 66 XPAR 00407236472TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 15:49:43 FR0013214145 6,20 EUR 128 XPAR 00407235998TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 15:49:43 FR0013214145 6,20 EUR 141 XPAR 00407235997TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 15:38:37 FR0013214145 6,21 EUR 33 XPAR 00407234136TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 15:38:37 FR0013214145 6,21 EUR 35 XPAR 00407234135TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 15:35:57 FR0013214145 6,22 EUR 58 XPAR 00407233472TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 15:30:11 FR0013214145 6,23 EUR 72 XPAR 00407232198TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 15:29:03 FR0013214145 6,21 EUR 7 XPAR 00407231889TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 15:22:39 FR0013214145 6,23 EUR 69 XPAR 00407230407TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 15:19:48 FR0013214145 6,26 EUR 65 XPAR 00407229757TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 15:19:48 FR0013214145 6,26 EUR 7 XPAR 00407229756TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 15:19:48 FR0013214145 6,26 EUR 172 XPAR 00407229750TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 15:13:46 FR0013214145 6,26 EUR 66 XPAR 00407228374TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 15:05:51 FR0013214145 6,25 EUR 68 XPAR 00407227041TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 15:05:03 FR0013214145 6,26 EUR 49 XPAR 00407226967TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 15:05:03 FR0013214145 6,26 EUR 74 XPAR 00407226966TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 14:55:16 FR0013214145 6,25 EUR 70 XPAR 00407225381TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 14:55:16 FR0013214145 6,26 EUR 70 XPAR 00407225379TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 14:49:35 FR0013214145 6,24 EUR 71 XPAR 00407224466TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 14:48:27 FR0013214145 6,23 EUR 12 XPAR 00407224382TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 14:48:27 FR0013214145 6,23 EUR 59 XPAR 00407224381TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 14:39:36 FR0013214145 6,24 EUR 274 XPAR 00407222600TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 14:39:36 FR0013214145 6,23 EUR 66 XPAR 00407222598TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 14:14:27 FR0013214145 6,19 EUR 66 XPAR 00407219901TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 14:14:27 FR0013214145 6,20 EUR 68 XPAR 00407219899TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 14:14:27 FR0013214145 6,21 EUR 66 XPAR 00407219898TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 14:04:49 FR0013214145 6,21 EUR 57 XPAR 00407219431TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 14:04:49 FR0013214145 6,22 EUR 46 XPAR 00407219428TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 14:04:49 FR0013214145 6,22 EUR 8 XPAR 00407219427TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 13:58:36 FR0013214145 6,23 EUR 70 XPAR 00407219140TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 13:58:36 FR0013214145 6,23 EUR 66 XPAR 00407219139TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 13:46:13 FR0013214145 6,24 EUR 68 XPAR 00407218705TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 13:44:06 FR0013214145 6,26 EUR 71 XPAR 00407218651TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 13:41:08 FR0013214145 6,26 EUR 71 XPAR 00407218584TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 13:41:08 FR0013214145 6,27 EUR 66 XPAR 00407218583TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 13:41:08 FR0013214145 6,27 EUR 1 XPAR 00407218582TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 13:34:49 FR0013214145 6,27 EUR 72 XPAR 00407218444TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 13:32:24 FR0013214145 6,28 EUR 32 XPAR 00407218377TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 13:32:24 FR0013214145 6,28 EUR 36 XPAR 00407218376TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 13:21:58 FR0013214145 6,29 EUR 71 XPAR 00407217878TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 13:04:37 FR0013214145 6,31 EUR 81 XPAR 00407217075TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 13:04:37 FR0013214145 6,31 EUR 15 XPAR 00407217074TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 13:04:37 FR0013214145 6,31 EUR 43 XPAR 00407217073TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 13:04:37 FR0013214145 6,31 EUR 65 XPAR 00407217072TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 13:04:37 FR0013214145 6,31 EUR 71 XPAR 00407217071TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 13:01:07 FR0013214145 6,33 EUR 319 XPAR 00407216932TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 12:58:13 FR0013214145 6,31 EUR 2 XPAR 00407216802TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 12:34:52 FR0013214145 6,32 EUR 229 XPAR 00407215620TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 12:22:20 FR0013214145 6,31 EUR 71 XPAR 00407215032TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 12:22:20 FR0013214145 6,32 EUR 68 XPAR 00407215031TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 12:18:01 FR0013214145 6,32 EUR 31 XPAR 00407214667TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 12:18:01 FR0013214145 6,32 EUR 35 XPAR 00407214666TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 12:16:43 FR0013214145 6,33 EUR 77 XPAR 00407214592TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 12:16:43 FR0013214145 6,33 EUR 67 XPAR 00407214591TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 12:10:57 FR0013214145 6,32 EUR 27 XPAR 00407214353TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 12:10:57 FR0013214145 6,32 EUR 10 XPAR 00407214352TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 12:10:57 FR0013214145 6,32 EUR 30 XPAR 00407214351TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 11:59:11 FR0013214145 6,33 EUR 67 XPAR 00407213522TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 11:59:11 FR0013214145 6,34 EUR 71 XPAR 00407213521TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 11:49:56 FR0013214145 6,34 EUR 72 XPAR 00407212832TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 11:49:56 FR0013214145 6,35 EUR 68 XPAR 00407212831TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 11:49:56 FR0013214145 6,36 EUR 71 XPAR 00407212830TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 11:39:55 FR0013214145 6,36 EUR 69 XPAR 00407212339TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 11:38:10 FR0013214145 6,37 EUR 70 XPAR 00407212282TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 11:32:01 FR0013214145 6,37 EUR 71 XPAR 00407211869TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 11:32:01 FR0013214145 6,38 EUR 54 XPAR 00407211868TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 11:32:01 FR0013214145 6,38 EUR 70 XPAR 00407211867TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 11:24:47 FR0013214145 6,40 EUR 190 XPAR 00407211490TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 11:02:24 FR0013214145 6,45 EUR 245 XPAR 00407210465TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 11:02:24 FR0013214145 6,45 EUR 264 XPAR 00407210464TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 11:02:24 FR0013214145 6,45 EUR 35 XPAR 00407210462TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 11:02:24 FR0013214145 6,45 EUR 19 XPAR 00407210461TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 11:02:24 FR0013214145 6,45 EUR 113 XPAR 00407210460TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 11:02:24 FR0013214145 6,45 EUR 396 XPAR 00407210459TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 11:02:24 FR0013214145 6,45 EUR 230 XPAR 00407210458TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 11:02:24 FR0013214145 6,45 EUR 63 XPAR 00407210457TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 10:14:30 FR0013214145 6,41 EUR 169 XPAR 00407209313TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 10:14:30 FR0013214145 6,41 EUR 92 XPAR 00407209312TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 10:14:30 FR0013214145 6,41 EUR 79 XPAR 00407209311TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 10:14:30 FR0013214145 6,42 EUR 145 XPAR 00407209310TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 10:14:30 FR0013214145 6,42 EUR 204 XPAR 00407209309TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 10:14:30 FR0013214145 6,42 EUR 25 XPAR 00407209308TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 10:14:30 FR0013214145 6,42 EUR 199 XPAR 00407209307TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 10:14:30 FR0013214145 6,42 EUR 33 XPAR 00407209306TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 10:14:30 FR0013214145 6,42 EUR 34 XPAR 00407209305TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 9:34:50 FR0013214145 6,41 EUR 166 XPAR 00407207886TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 9:20:17 FR0013214145 6,41 EUR 132 XPAR 00407207572TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 9:20:17 FR0013214145 6,41 EUR 69 XPAR 00407207571TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 9:20:17 FR0013214145 6,41 EUR 70 XPAR 00407207570TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 9:19:15 FR0013214145 6,43 EUR 70 XPAR 00407207538TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 9:18:39 FR0013214145 6,44 EUR 196 XPAR 00407207501TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 9:18:39 FR0013214145 6,44 EUR 141 XPAR 00407207500TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 9:07:47 FR0013214145 6,42 EUR 71 XPAR 00407207076TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 9:07:47 FR0013214145 6,43 EUR 70 XPAR 00407207074TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 9:07:47 FR0013214145 6,44 EUR 59 XPAR 00407207073TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 9:07:47 FR0013214145 6,44 EUR 72 XPAR 00407207072TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210317 9:03:52 FR0013214145 6,43 EUR 68 XPAR 00407206800TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 17:05:55 FR0013214145 6,56 EUR 381 XPAR 00407293817TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 17:05:55 FR0013214145 6,56 EUR 642 XPAR 00407293816TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 17:01:15 FR0013214145 6,52 EUR 66 XPAR 00407293374TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 16:46:59 FR0013214145 6,54 EUR 198 XPAR 00407291630TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 16:46:59 FR0013214145 6,54 EUR 71 XPAR 00407291629TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 16:46:59 FR0013214145 6,54 EUR 69 XPAR 00407291628TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 16:46:59 FR0013214145 6,54 EUR 170 XPAR 00407291627TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 16:46:59 FR0013214145 6,55 EUR 69 XPAR 00407291626TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 16:37:59 FR0013214145 6,55 EUR 49 XPAR 00407290424TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 16:37:59 FR0013214145 6,55 EUR 19 XPAR 00407290423TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 16:37:59 FR0013214145 6,56 EUR 66 XPAR 00407290422TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 16:36:02 FR0013214145 6,55 EUR 63 XPAR 00407290192TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 16:36:02 FR0013214145 6,55 EUR 66 XPAR 00407290191TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 16:27:37 FR0013214145 6,55 EUR 69 XPAR 00407289190TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 16:26:24 FR0013214145 6,56 EUR 71 XPAR 00407289040TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 16:25:58 FR0013214145 6,57 EUR 70 XPAR 00407288991TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 16:25:58 FR0013214145 6,57 EUR 30 XPAR 00407288990TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 16:25:58 FR0013214145 6,57 EUR 38 XPAR 00407288989TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 16:06:18 FR0013214145 6,59 EUR 163 XPAR 00407287551TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 16:06:10 FR0013214145 6,60 EUR 71 XPAR 00407287547TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 16:05:53 FR0013214145 6,60 EUR 163 XPAR 00407287531TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 15:58:15 FR0013214145 6,57 EUR 71 XPAR 00407286891TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 15:51:49 FR0013214145 6,55 EUR 70 XPAR 00407286377TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 15:48:08 FR0013214145 6,57 EUR 50 XPAR 00407285964TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 15:48:08 FR0013214145 6,57 EUR 19 XPAR 00407285963TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 15:48:08 FR0013214145 6,57 EUR 65 XPAR 00407285959TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 15:48:08 FR0013214145 6,58 EUR 89 XPAR 00407285958TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 15:48:08 FR0013214145 6,58 EUR 70 XPAR 00407285957TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 15:41:03 FR0013214145 6,57 EUR 72 XPAR 00407285618TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 15:40:31 FR0013214145 6,58 EUR 145 XPAR 00407285574TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 15:21:57 FR0013214145 6,54 EUR 70 XPAR 00407284574TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 15:20:05 FR0013214145 6,57 EUR 70 XPAR 00407284446TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 15:20:05 FR0013214145 6,57 EUR 158 XPAR 00407284445TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 15:13:23 FR0013214145 6,55 EUR 252 XPAR 00407284012TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 15:08:34 FR0013214145 6,51 EUR 60 XPAR 00407283649TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 15:00:27 FR0013214145 6,48 EUR 67 XPAR 00407282602TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 14:58:32 FR0013214145 6,47 EUR 71 XPAR 00407282554TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 14:50:48 FR0013214145 6,45 EUR 69 XPAR 00407282263TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites SMCP SMCP.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20210318 14:46:27 FR0013214145 6,44 EUR 30 XPAR 00407282045TRLO1 couverture de plan d'actions gratuites 