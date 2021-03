SMCP S A : - Résultats annuels 2020

Résultats annuels 2020

Communiqué – Paris, le 24 mars 2021

Résultats annuels 2020 impactés par la Covid-19

Bonne exécution du plan d’économies pour limiter les effets de la crise : Ebitda ajusté de 179.6 M€

Chiffre d’affaires en baisse de -22,9% en données publiées à 873,0M€ ; -23,9% en organique

Forte reprise en Chine continentale au S2 2020 ; +3,4% 1 en 2020 (dont +24,5% 1 au S2 2020)

en 2020 (dont +24,5% au S2 2020) Forte performance du e-commerce : +27,6% 2 de croissance des ventes

de croissance des ventes Très bonne exécution du plan d’actions Covid-19 : plus de 100 M€ d’économies 3

Résultat net à -39,6 M€ en excluant les dépréciations d’actifs et des droits d’utilisation

Free Cash-Flow de 8,0M€ dont 64,7 M€ au S2 2020

Solide flexibilité financière en fin d’année : plus de 220 M€ en incluant la ligne RCF non tirée



Daniel Lalonde, Directeur Général de SMCP a déclaré : « Comme attendu, nos résultats annuels ont été fortement impactés par la pandémie qui a conduit à des mesures de confinement dans la plupart des pays et à un arrêt des flux touristiques. Néanmoins, le groupe a démontré sa réactivité en mettant immédiatement en place des mesures fortes pour réduire ses coûts et booster le e-commerce afin de limiter l'impact. En fin d’année, nous avons annoncé un nouveau plan stratégique qui permettra de façonner nos marques au nouveau monde. SMCP est aujourd'hui bien positionné pour saisir les opportunités de croissance de son marché et je suis confiant dans la capacité de nos équipes talentueuses de poursuivre notre feuille de route et faire de SMCP un leader mondial du luxe accessible. »





Sauf mention contraire, l’ensemble des données financières 2019 et 2020 utilisées pour analyser la performance sont présentées en incluant l’impact de la norme IFRS 16.





CHIFFRES-CLES – IFRS 16 2019 2020 Variation en données publiées Chiffre d’affaires (M€) 1 131,9 873,0 -22,9% EBITDA ajusté (M€) 286,4 179,6 -37,3% EBIT ajusté (M€) 131,5 7,0 -94,7% Résultat net – Part du Groupe (M€) 43,7 -102,2 n.a. Résultat net hors dépréciations d’actifs & droits d’utilisation 43,7 -39,6 n.a BNPA4 (€) 0,60 -1,38 n.a. BNPA dilué5 (€) 0,55 -1,38 n.a. FCF (M€)











0,2 8,0 n.a.





RESULTATS CONSOLIDES 2020





Le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 873,0 M€, en baisse de -23,9% en organique. En données publiées le chiffre d’affaires était en baisse de -22,9%, intégrant un effet de change négatif de -0,4% et une contribution de la marque De Fursac à hauteur de +1,5%. Cette performance reflète l’impact des mesures de confinement tout au long de l’année (en particulier au deuxième trimestre et à la fin de l’année en Europe) et une forte chute des flux touristiques dans l’ensemble des régions. 2020 a également été marquée par une forte accélération du chiffre d’affaires e-commerce (+27,6%) et une reprise de la croissance en Chine continentale dès le mois de juin, enregistrant une croissance organique de +24,5%6 au second semestre.

L’EBITDA ajusté a diminué de 286,4 millions d’euros en 2019 à 179,6 millions d’euros en 2020, impacté par la pandémie de la Covid-19. Cela reflète la baisse significative du chiffre d’affaires combinée à une réduction de -3,8pts de la marge brute à (70,8%), du fait d’une augmentation de l’intensité promotionnelle et d’une augmentation des opérations de liquidation permettant de réduire le niveau des stocks. Cela a été partiellement compensé par la mise en œuvre de mesures d’économies fortes sur les coûts qui ont générées plus de 100M€7 et qui ont permis à SMCP de variabiliser plus de 65% de ses coûts opérationnels7 (renégociation des baux commerciaux, recours au chômage partiel, gestion stricte des effectifs et optimisation des frais généraux et administratifs telles que la masse salariale et les dépenses discrétionnaires). L’Ebitda ajusté s’est fortement amélioré au second semestre passant de 55,1M€ au S1 2020 à 124,5M€ au S2 2020.

Les dotations aux amortissements et aux provisions se sont élevées à -172,6 M€ (incluant -119,4 M€ d’amortissements de droits d’utilisation) en 2020, contre -154,8 M€ en 2019 (incluant -109,6 M€ d’amortissements de droits d’utilisation), principalement affectées par des investissements additionnels en infrastructures (IT, Digital et Finance), davantage de rénovation de magasins en Europe et la consolidation de la marque De Fursac sur une année pleine.

En conséquence, l’EBIT ajusté a diminué de 131,5 M€ en 2019 à 7,0 M€ en 2020, dont 36,7 M€ d’Ebit ajusté au S2 2020.

Les autres charges non courantes se sont établies à -79,3 M€ et incluaient principalement les dépréciations d’actifs enregistrées au S1 2020 et -26,9 M€ de dépréciations des droits d’utilisation. Ces deux éléments sont sans effet cash.

Les charges financières ont diminué de -39,8 M€ en 2019 (incluant -13,6 M€ d’intérêts financiers portant sur la dette locative) à -27,2 M€ en 2020 (incluant -14,1 M€ d’intérêts financiers portant sur la dette locative). Cette performance reflète notamment une poursuite de l’optimisation du coût de la dette de 2,7% en 2019 à 2,0% en 2020.

L’impôt sur le résultat a dégagé un produit de 6,5 M€ en 2020 contre une charge de -23,4 M€ en 2019.

Le résultat net – part du Groupe s’est établi à -102,2 M€ en 2020 (contre 43,7 M€ en 2019), soit -39,6 M€ en excluant les dépréciations d’actifs et des droits d’utilisation.





FREE CASH FLOW et DETTE FINANCIERE NETTE 2020





Le Free-cash-flow a augmenté de 0,2 M€ en 2019 à 8,0 M€ en 2020, dont 64,7 M€ au S2 2020. Cette performance reflète principalement une amélioration significative du besoin en fonds de roulement de 181,4 M€ en 2019 à 153,7 M€ en 2020, grâce à un très bon contrôle des stocks aidé par l’implémentation de nouveaux process de demand-planning et une gestion saine des créances clients. Dans le même temps, le Groupe a adopté une gestion rigoureuse de ses investissements tout au long de l’année (56,1 M€ en 2020 contre 69,5 M€ en 2019).

La dette financière nette a diminué de 387,4 M€ en 2019 à 382,8 M€ au 31 décembre 2020. Le ratio d’endettement dette financière nette / EBITDA ajusté 8 a augmenté de 2,2x au 31 décembre 2019 à 7,1x au 31 décembre 2020.





PERSPECTIVES





L’économie mondiale continue d’être affectée par la pandémie de la Covid-19 alors que des mesures de restrictions sont encore mises en œuvre dans plusieurs pays. A ce jour, 33% du parc de magasins mondial (DOS) de SMCP est temporairement fermé. En parallèle, la Chine continentale poursuit sa reprise.

Compte tenu du niveau élevé d’incertitude, il n’est pas pertinent à ce stade de communiquer des prévisions annuelles pour l'année 2021.

SMCP poursuit son plan stratégique à 2025 et reste pleinement concentré sur son exécution. Celui-ci s’articule autour de 4 piliers stratégiques : le renforcement de l’attractivité des marques, la mise en œuvre d’une stratégique phy-gitale permettant d’offrir une expérience client « sans frontière », le renforcement de la plateforme et une accélération en matière de développement durable. SMCP est ainsi parfaitement positionné pour saisir l’ensemble des opportunités de croissance du marché.





INDICATEURS FINANCIERS NON DÉFINIS PAR LES NORMES IFRS





Le Groupe utilise des mesures financières et non financières-clés pour analyser les performances de son activité. Les principaux indicateurs de performance utilisés comprennent le nombre de points de vente, la croissance sur une base comparable (« like-for like »), l’EBITDA ajusté et la marge d'EBITDA ajusté.

Nombre de points de vente

Le nombre de points de vente du Groupe se compose du nombre total de points de vente ouverts à une date considérée, ce qui comprend (i) les points de vente exploités en propre (directly operated stores) qui incluent les succursales, les concessions dans les grands magasins, les magasins exploités par des affiliés, les outlets et les sites Internet, ainsi que (ii) les points de vente partenaires (partnered retail).

Croissance organique du chiffre d’affaires

La croissance organique du chiffre d’affaires correspond au total des ventes d'une période donnée par rapport à la même période de l'année précédente. Elle est exprimée en pourcentage de variation entre les deux périodes, et est présentée à taux de change constants (les ventes pour la période N et la période N-1 en devises étrangères sont converties au taux moyen de l'année N-1) et hors effets de périmètre, c'est-à-dire en excluant l'acquisition de De Fursac.

Croissance Like-for-like du chiffre d’affaires

La croissance sur une base comparable correspond aux ventes retail réalisées à travers les points de vente détenus en propre sur une base comparable au cours d’une période donnée, par rapport à la même période de l’exercice précédent, le chiffre étant exprimé en pourcentage de variation entre les deux périodes. Le nombre de points de vente sur une base comparable pour une période donnée comprend tous les points de vente du Groupe ouverts à la même période, l’année passée, et exclut les points de vente fermés pendant la période donnée, y compris les points de vente fermés pour rénovation pour une durée supérieure à un mois, ainsi que les points de vente ayant changé d’activité (par exemple des points de vente Sandro passant d’un statut Femme à Homme ou à Mixte).

Les croissances des ventes sur une base comparable sont présentées à taux de change constant (les ventes d’une année N et d’une année N-1 en devises sont converties au taux moyen N-1, tel que présenté dans les notes annexes aux comptes consolidés du Groupe au 31 décembre de l’année N considérée).

EBITDA ajusté et marge d’EBITDA ajusté

L’EBITDA ajusté est défini par le Groupe comme étant le résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements, provisions et charges liées au plan d’attribution d’actions gratuites (LTIP). En conséquence, l’EBITDA Ajusté correspond à l’EBITDA avant charges liées au LTIP.

L’EBITDA ajusté n’est pas une mesure comptable standard répondant à une définition unanimement admise. Il ne doit pas être considéré comme un substitut du résultat opérationnel, du bénéfice net, du flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, ni comme un indicateur de liquidité.

La marge d'EBITDA ajustée correspond à l’EBITDA ajusté divisé par le chiffre d'affaires.

EBIT ajusté et marge d’EBIT ajusté

L’Ebit ajusté est défini par le Groupe comme le résultat avant intérêts, impôts et charges liées au plan d’attribution d’actions gratuites (LTIP). En conséquence, l’Ebit ajusté correspond à l’Ebit avant charges liées au LTIP. La marge d’Ebit ajusté correspond à l’Ebit divisé par le chiffre d’affaires.

Marge brute de gestion

La marge brute « de gestion » correspond au chiffre d’affaires après déduction des remises et du coût des ventes uniquement. La marge brute « comptable », quant à elle, correspond au chiffre d’affaires après déduction des remises, du coût des ventes et des commissions versées aux grands magasins et aux affiliés.

Marge retail

La marge retail correspond à la marge brute de gestion après déduction des coûts directs des points de ventes tels que les loyers, frais de personnels, commissions versées aux grands magasins et autres frais directs d’exploitation.

Le tableau suivant présente le rapprochement de la marge brute de gestion et de la marge retail avec la marge brute comptable telle qu’incluse dans les états financiers du Groupe pour les périodes suivantes :

(M€) – hors IFRS 16 2019 2020 Marge brute comptable 713,2 524,6 Retraitement des commissions et autres ajustements 130,2 93,1 Marge brute de gestion 843,6 617,7 Coûts directs des points de vente -465,9 -385,6 Marge retail 377,6 232,1

Dette financière nette

La dette financière nette représente la part de la dette financière nette portant intérêt. Elle est calculée sur la base des dettes financières courantes et non courantes, diminuées de la Trésorerie nette des concours bancaires.

***





MÉTHODOLOGIE





Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en millions d'euros et arrondis au million le plus proche. De façon générale, les valeurs présentées dans ce communiqué de presse sont arrondies à l'unité la plus proche. Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté. Par ailleurs, les ratios et écarts sont calculés à partir des montants sous-jacents et non à partir des montants arrondis.

***





AVERTISSEMENT : DECLARATIONS PROSPECTIVES





Ce communiqué de presse contient certaines informations qui constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, incluant ceux liés à l’épidémie actuelle du Covid-19, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés par ces déclarations prospectives. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée sur le fait que ces projections se réaliseront ou que les objectifs de résultats seront atteints.

Ces risques et incertitudes incluent ceux présentés et détaillés au Chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d’Enregistrement Universel de la Société déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 30 avril 2020 et qui est disponible sur le site Internet de SMCP (www.smcp.com)

Ce communiqué de presse n’a pas fait l’objet d’une vérification indépendante. SMCP ne prend aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur l’exactitude ou le caractère complet de l’information présentée dans ce communiqué de presse. En aucun cas, SMCP, l’un de ses affiliés ou l’un de ses représentants ne pourra être tenu responsable des conséquences dommageables éventuelles de l’usage qui sera fait de ce communiqué de presse ou de toute information y figurant.

***





Une conférence téléphonique à destination des investisseurs et des analystes sera tenue, ce jour, par Daniel

Lalonde, Directeur Général et Patrica Huyghues Despointes, Directeur Financier à partir de 9h00 (heure de Paris).

Le support de la présentation sera également disponible sur le site Internet (www.smcp.com), section Finance.









COMPTES CONSOLIDES





COMPTE DE RESULTAT (M€) – IFRS 16 2019 2020 Chiffre d’affaires 1 131,9 873,0 EBITDA ajusté 286,4 -179,6 Dotations aux amortissements et aux provisions -154,8 -172,6 EBIT ajusté 131,5 7,0 LTIP -10,0 -9,2 EBIT 121,5 -2,2 Autres produits et charges non courants -14,6 -79,3 Résultat opérationnel 106,9 -81,6 Résultat financier -39,8 -27,2 Résultat avant impôt 67,1 -108,7 Impôt sur le résultat -23,4 6,5 Résultat net (part du Groupe) 43,7 -102,2 Résultat net hors dépréciations d’actifs & droits d’utilisation 43,7 -39,6





EBITDA ajusté par marque (M€) – IFRS 16 2019 2020 EBITDA ajusté 286,4 179,6 Sandro 141,0 91,8 Maje 119,9 75,2 Autres marques 25,4 12,6 Marge d’Ebitda ajusté 25,3% 20,6% Sandro 25,6% 22,2% Maje 27,4% 22,3% Autres marques 17,9% 10,3%





TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES (M€) - IFRS 16 2019 2020 EBIT ajusté 131,5 7,0 Dotations aux amortissements et aux provisions 154,8 172,6 Variation du besoin en fonds de roulement -44,1 26,0 Impôt sur le résultat payé -40,9 -2,2 Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 201,4 203,3 Dépenses d’investissement -69,5 -56,1 Autres -95,0 -2,9 Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement -164,5 -59,0 Programme de rachat d’actions -4,9 - Variation de la dette financière à long terme 80,1 70,1 Variation de la dette financière à court terme 27,4 - Intérêts financiers versés -17,8 -12,9 Autres produits et charges financiers -2,4 0,2 Remboursement dette locative -112,2 -125,6 Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement -29,8 -68,2 Ecart de change net 0,8 -1,0 Variation nette de la trésorerie 7,9 75,2





FCF (M€) – IFRS 16 2019 2020 EBIT ajusté 131,5 7,0 Dotations aux amortissements et aux provisions 154,8 172,6 Variation du besoin en fonds de roulement -44,1 26,0 Impôt sur le résultat payé -40,9 -2,2 Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 201,4 203,3 Dépenses d’investissement -69,5 -56,1 Remboursement dette locative -112,2 -125,6 Intérêts financiers versés & autres produits et charges financiers -20,3 -12,7 Écart de change net 0,8 -1,0 Free cash-flow 0,2 8,0





BILAN - ACTIFS (M€) – IFRS 16 Au 31 décembre 2019 Au 31 décembre 2020 Goodwill 683,2 631,3 Marques, autres immobilisation incorporelles & droit d’utilisation 1 284,2 1 161,3 Immobilisations corporelles 93,9 86,9 Actifs financiers non-courants 22,1 19,6 Actif d’impôts différés 43,9 53,3 Actif non-courant 2 127,2 1 952,5 Stocks 247,9 222,9 Créances clients 58,4 53,5 Autres créances 63,4 56,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie 52,3 127,1 Actif courant 422,1 459,8 Total Actif 2 549,3 2 412,3





BILAN – CAPITAUX PROPRES & PASSIFS (M€) – IFRS 16 Au 31 décembre 2019 Au 31 décembre 2020 Capitaux propres – part du groupe 1 189,8 1 095,3 Dettes locatives à long terme 402,5 319,7 Dettes financières à long terme 436,5 467,1 Autres passifs non-courants 0,2 0,3 Provisions non-courantes 3,8 4,0 Provisions pour engagements de retraites à prestations définies 3,9 4,5 Passif d’impôts différés 183,0 182,2 Passif non courant 1 029,9 977,8 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 144,0 128,7 Dettes locatives à court terme 101,8 100,4 Concours bancaires et dettes financières à court terme 3,0 42,6 Provisions courantes 0,7 1,1 Autres dettes 80,1 66,4 Passif courant 329,6 339,1 Total passif et capitaux propres 2 549,3 2 412,3





DETTE FINANCIERE NETTE (M€) Au 31 décembre 2019 Au 31 décembre 2020 Dettes financières à long-terme & autres passifs non-courants -436,8 -467,4 Concours bancaires et dettes financières à court terme -3,0 -42,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie 52,3 127,1 Dette financière nette -387,4 -382,8 EBITDA ajusté sur les douze derniers mois (hors IFRS 16) 174,2 54,0 Net financière nette / EBITDA ajusté 2,2x 7,1x





À PROPOS DE SMCP





SMCP est un acteur mondial du marché du luxe accessible avec un portefeuille de quatre marques parisiennes uniques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et De Fursac. Présent dans 41 pays, SMCP a réalisé près de 900 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020. Le groupe comprend un réseau de plus de 1 600 magasins dans le monde et une présence digitale forte, sur l’ensemble de ses marchés-clés. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot et De Fursac ont été acquises par SMCP respectivement en 2009 et 2019. SMCP est coté sur le marché règlementé d’Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).





