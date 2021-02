SMCP S A : – Changement au sein du Conseil d'Administration

Communiqué - Paris, le 23 février 2021

Changement au sein du Conseil d'Administration

Le Groupe SMCP annonce ce jour que Mme Fanny Moizant a présenté au Président du Conseil d'Administration sa démission de son mandat d'administrateur de la Société, afin de se concentrer sur ses autres activités, notamment le développement de Vestiaire Collective, dont elle est co-fondatrice.

Mme Fanny Moizant était administrateur indépendant et membre du Comité des Nominations et des Rémunérations de la Société depuis l'introduction en bourse en octobre 2017.

L'ensemble des membres du Conseil d'Administration lui a exprimé ses remerciements pour son implication tout au long de ces années dans le cadre de son mandat.

Yafu Qiu, Président du Conseil d'Administration de SMCP a déclaré : « Au nom de l'ensemble des membres du

Conseil, je tiens à remercier chaleureusement Fanny Moizant pour sa contribution et son implication dans les travaux du Conseil d'Administration et du Comité des Nominations et des Rémunérations dont elle était membre. Fanny a joué un rôle important dans les premiers pas de SMCP en tant que société cotée et je la remercie vivement pour ses conseils avisés. Nous souhaitons le meilleur à Fanny dans ses projets. »

Le Conseil d'Administration travaillera à la nomination d'un nouvel administrateur en remplacement de Mme Fanny Moizant.

À PROPOS DE SMCP

SMCP est un acteur mondial du marché du luxe accessible avec un portefeuille de quatre marques parisiennes uniques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et De Fursac. Présent dans 41 pays, SMCP a réalisé près de 900 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Le groupe comprend un réseau de plus de 1 600 magasins dans le monde et une présence digitale forte, sur l'ensemble de ses marchés-clés. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot et De Fursac ont été acquises par SMCP respectivement en 2009 et 2019. SMCP est coté sur le marché règlementé d'Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).

CONTACTS