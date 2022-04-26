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SMCP affiche un CA au T1 en hausse à 283,0 mlns

26/04/2022 | 07:24
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26 avril (Reuters) - SMCP SA:

* SMCP CONFIRME SES PRÉVISIONS FINANCIÈRES POUR 2022 SOUS LA CONDITION QUE LE CONTEXTE SANITAIRE EN APAC S'AMÉLIORE ASSEZ RAPIDEMENT

* LE CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ SEST ÉTABLI À 283,0 M AU T1 2022, EN HAUSSE DE +26,4% PAR RAPPORT AU T1 2021

* LE GROUPE RESTE PRUDENT CAR LA SITUATION EN CHINE CONTINENTALE PEUT ÉVOLUER RAPIDEMENT ET DE NOUVELLES VILLES POURRAIENT ÊTRE TOUCHÉES

* SURVEILLE DE PRÈS LE CONTEXTE SANITAIRE EN APAC ET L'IMPACT DES RESTRICTIONS SUR LE TRAFIC EN MAGASIN AINSI QUE SUR LES CAPACITÉS DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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Résultat net 2022 45,2 M 48,4 M -
Dette nette 2022 704 M 754 M -
PER 2022 11,6x
Rendement 2022 -
Capitalisation 491 M 526 M -
VE / CA 2022 1,03x
VE / CA 2023 0,91x
Nbr Employés 5 378
Flottant 41,2%
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Dirigeants et Administrateurs
Isabelle Guichot Group Chief Executive Officer & Director
Patricia Huyghues Despointes Group Chief Financial Officer
Christophe Cuvillier Chairman
Orla Noonan Independent Director
Patrizio di Marco Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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KERING-28.39%70 437
INDITEX-29.02%68 173
FAST RETAILING CO., LTD.-1.30%51 167
ROSS STORES, INC.-9.47%36 355
HENNES & MAURITZ AB-28.57%22 068