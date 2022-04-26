SMCP affiche un CA au T1 en hausse à 283,0 mlns

26 avril (Reuters) - SMCP SA:
* SMCP CONFIRME SES PRÉVISIONS FINANCIÈRES POUR 2022 SOUS LA
CONDITION QUE LE CONTEXTE SANITAIRE EN APAC S'AMÉLIORE ASSEZ
RAPIDEMENT
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ SEST ÉTABLI À 283,0 M AU
T1
2022, EN HAUSSE DE +26,4% PAR RAPPORT AU T1 2021
* LE GROUPE RESTE PRUDENT CAR LA SITUATION EN CHINE
CONTINENTALE
PEUT ÉVOLUER RAPIDEMENT ET DE NOUVELLES VILLES POURRAIENT ÊTRE
TOUCHÉES
* SURVEILLE DE PRÈS LE CONTEXTE SANITAIRE EN APAC ET
L'IMPACT DES
RESTRICTIONS SUR LE TRAFIC EN MAGASIN AINSI QUE SUR LES
CAPACITÉS DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
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(Rédaction de Gdansk)