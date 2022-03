SMCP : bénéfice de 23,6 ME sur l'exercice 2021

Le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 1 038,6 ME en 2021, en hausse de +19% par rapport à 2020, intégrant une progression de +18,7% en organique.



L'EBITDA ajusté a augmenté de +70,0 ME, passant de 179,6 ME en 2020 à 249,6 ME en 2021 (soit une marge d'EBITDA ajusté de 24% des ventes).



L'EBIT ajusté a augmenté de +88,3 ME, passant de 7,0 ME en 2020 à 95,3 ME en 2021. Le résultat net - part du Groupe s'est établi à 23,6 ME, en forte progression sur l'exercice (contre une perte nette de -102,2 ME en 2020).



Le Groupe anticipe une marge d'EBIT ajusté (en % du chiffre d'affaires) en ligne avec 2021.



