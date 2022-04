SMCP : confirme ses objectifs mais reste prudent sur la situation sanitaire en Chine

Le chiffre d'affaires consolidé de SMCP s’est établi à 283 millions d'euros au premier trimestre 2022, en hausse de 26,4% sur un an, intégrant une progression de 23,7% en organique (portée par une croissance like-for-like de 23,6% grâce à une forte demande locale) et un effet de change positif de 2,7%. Cette performance, supportée par les marques principales Sandro et Maje, reflète un excellent momentum dans les Amériques (+55%) et la région EMEA (+74,9%).



Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe de prêt-à-porter a généré une forte pénétration des ventes digitales de 25% soit +10 points par rapport au niveau de 2019 (15%).



SMCP confirme ses prévisions financières pour 2022 sous la condition que le contexte sanitaire en APAC s'améliore assez rapidement: il anticipe une solide croissance à deux chiffres de ses ventes vs. 2021 et une croissance mid single digit de ses ventes par rapport à 2019. S'agissant de sa rentabilité, le Groupe anticipe une marge d'EBIT ajusté (en % du chiffre d'affaires) en ligne avec 2021 dans un contexte inflationniste marqué.