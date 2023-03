SMCP : double son résultat net en 2022

Groupe de prêt à porter, SMCP annonce que le résultat net part du groupe a doublé en 2022 à 51 millions d'euros. Il a généré un free cash flow de 34 51 millions d'euros, avec une bonne performance au second semestre (29 millions d'euros). L'EBITDA ajusté a augmenté de 21 millions d'euros, passant de 246 millions d'euros en 2021 à 267 millions d'euros en 2022 (soit une marge d'EBITDA ajusté de 22% des ventes). Il a bénéficié de la croissance du chiffre d'affaires, combinée à une hausse de 0,8 points de la marge brute de gestion (74,4%).



La progression de l'EBITDA s'explique aussi par la poursuite d'une gestion rigoureuse des coûts tout au long de l'année.



Au global, le chiffre d'affaires 2022 de SMCP s'élève à 1,20 milliards d'euros, en hausse de 13% en organique porté par une croissance en comparable de 14%.

En France, les ventes enregistrent une très forte progression de 23% en organique à 414 millions d'euros par rapport à 2021, et dépassent celles de 2019. Elles sont exclusivement portées aussi par la croissance en comparable et principalement dans les points de ventes physiques (à Paris, grâce à la clientèle locale et aux touristes, mais aussi dans le reste de la France).



L'EBIT ajusté est en forte croissance à 111 millions d'euros (9,2% du chiffre d'affaires) contre 96 millions d'euros en 2021.



Pour l'exercice 2023, SMCP anticipe une croissance des ventes à un chiffre dans la fourchette moyenne à haute, et l'amélioration de sa marge d'EBIT ajusté en pourcentage du chiffre d'affaires.



SMCP vise une croissance des ventes à un chiffre dans la fourchette moyenne à haute jusqu'en 2026 et une croissance à un chiffre dans la fourchette moyenne après 2026.



La société poursuivra la croissance sélective du réseau physique, qui sera mesurée non seulement en nombre de points de vente mais également en termes de surface commerciale totale.



Elle table sur un ratio de marge brute de gestion supérieur à 75% en continuant la stratégie full-price et l'optimisation des stocks.



Toutes ces ambitions financières permettra au groupe SMCP de viser une marge d'EBIT ajusté de 12% d'ici 2026, puis en croissance d'environ 0,5 point par an pour les années suivantes.