SMCP : doublement du résultat net en 2022

SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) fait part, au titre de 2022, d'un doublement du résultat net à 51 millions d'euros et d'un EBIT ajusté en forte croissance à 111 millions (9,2% du chiffre d'affaires) contre 96 millions en 2021.



Son chiffre d'affaires s'est établi à près de 1,21 milliard d'euros, en hausse de 13% en organique, avec 'une très forte dynamique en Europe et en Amérique du Nord, ainsi qu'en région APAC hors Chine Continentale'.



Pour 2023, le distributeur de luxe accessible table sur une progression de sa marge d'EBIT ajusté, ainsi que sur une croissance des ventes à taux de change constants 'à un chiffre, dans la fourchette moyenne à haute', par rapport à 2022.



