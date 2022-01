SMCP : en baisse, Christophe Cuvillier nommé président

SMCP cède 1,9% à 7,3 euros au lendemain de la nomination de Christophe Cuvillier à sa présidence. Le nouveau dirigeant aurait sans doute souhaité un accueil plus chaleureux du marché. Mais la Bourse de Paris est en berne aujourd'hui et le titre du groupe de "luxe accessible" vient d’enchainer trois séances de hausse. Résultat, il affiche, malgré sa faiblesse d'aujourd'hui, un gain de plus de 3% sur 5 jours. Vendredi dernier, une assemblée générale des actionnaires de SMCP a révoqué comme prévu les cinq membres du conseil d'administration liés à l'ancien actionnaire de référence TopSoho.



Ce dernier, filiale du chinois Shandong Ruy et propriétaire de 53% du capital de SMCP, a fait défaut sur 250 millions d'euros d'obligations échangeables en actions, entraînant la prise de contrôle du groupe par ses créanciers qui détiennent désormais 29,8% du capital.



Le nouveau conseil d'administration désormais contrôlé par les nouveaux actionnaires, réunis sous un trust baptisé Glas, ont désigné Christophe Cuvillier (administrateur indépendant) en tant que président du Conseil d'administration.





Christophe Cuvillier a déclaré : " La feuille de route stratégique de SMCP, claire et ambitieuse, porte ses fruits et participera à consolider la place du groupe comme leader mondial du luxe accessible.



Christophe Cuvillier a été évincé du poste de PDG d'Unibail-Rodamco-Westfield fin 2020 à la suite d'une fronde de certains actionnaires, menée par Léon Bressler et Xavier Niel, hostiles à sa stratégie.



Ils s'opposaient au plan Reset, dont l'élément clef était un projet d'augmentation de capital (très dilutive) de 3,5 milliards d'euros.