SMCP : l'actionnaire chinois European TopSoho fait défaut

SMCP a annoncé jeudi avoir été informé par courrier d'un défaut d'European TopSoho, son actionnaire majoritaire, tout en assurant que cette situation ne remettait pas en cause son propre financement, ni ses opérations.



GLAS, en qualité de trustee des obligataires, a en effet notifié à European TopSoho - qui détient 53% du capital de SMCP - l'absence de remboursement sur un emprunt obligataire échangeable en actions SMCP d'un montant de 250 millions d'euros arrivé à échéance le 21 septembre.



Dans les faits, European TopSoho, une filiale du groupe chinois Shandong Ruyi, dispose d'un délai allant jusqu'au 30 septembre pour remédier à ce défaut.



D'après SMCP, les actions sous-jacentes à cet emprunt représentent environ 37% de son capital.



Dans son communiqué, le propriétaire des marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot assure toutefois que cette situation ne remet pas en cause ses propres financements et ses opérations.



A la Bourse de Paris, l'action SMCP affichait d'ailleurs un gain de l'ordre de 3,5% jeudi matin.



