SMCP : lance un avertissement

Le 26 janvier 2024 à 18:22

Au quatrième trimestre 2023, les ventes du groupe SMCP sont restées stables par rapport à 2022 à taux constants, dans un contexte macro-économique qui a continué de se détériorer : tensions géopolitiques accrues, consommation des ménages atone et inflation persistante. La bonne résilience du groupe aux Etats-Unis a permis de compenser un mois de décembre difficile en Europe (en particulier en France), et moins dynamique qu’attendu en Chine. Malgré ces vents contraires, le groupe de prêt-à-porter a choisi de maintenir une politique de discount très rigoureuse.



Compte tenu de ces éléments, SMCP prévoit désormais une performance annuelle légèrement moins forte qu'annoncé.



L'entreprise cible un chiffre d'affaires 2023 d'environ 1,230 milliard d'euros, soit une croissance à taux constants de 3,8% contre une estimation précédente de croissance moyenne entre 4-6%.



Elle prévoit aussi une marge d'EBIT ajusté entre 6,4 et 6,6% du chiffre d'affaires (contre précédemment 7 à 9% du chiffre d'affaires).



En parallèle, le groupe a accéléré son plan d'économies au dernier trimestre 2023 et a continué de faire de sa solidité financière une priorité : diminution de la dette nette à fin décembre 2023 ; maintien d'un bon niveau de liquidité et réduction des stocks par rapport à 2022.



SMCP reviendra plus en détail sur les performances annuelles 2023 et la poursuite du plan d'économies pour 2024 lors de la présentation de ses résultats le 28 février prochain.