SMCP : lancement du processus de vente de 37% du capital de la société

Les administrateurs Alastair Beveridge et Daniel Imison d'AlixPartners UK LLP annoncent aujourd'hui le lancement d'un processus de vente portant sur une participation d'environ 37% dans SMCP (soit un peu plus de 28 millions d’actions), spécialiste du marché du luxe accessible, actuellement détenu par European TopSoho S.à.r.l (ETS). Ces administrateurs ont été nommés le 22 octobre 2021 par GLAS. Ce dernier regroupe les anciens créanciers obligataires de SMCP (dont BlackRock, Carlyle, Anchorage, Boussard & Gavaudan), qui détiennent environ 29% du capital.



European Topsoho, une filiale luxembourgeoise du groupe chinois Ruyi, propriétaire de 53% du capital des marques Sandro, Maje et Claudie Pierlo, avait fait défaut fin 2021 sur un emprunt obligataire.



GLAS et les administrateurs ont ainsi été mandatés par plus de 75% des porteurs d'obligations pour prendre les mesures nécessaires au lancement de ce processus de vente.



Joint par AOF, SMCP a déclaré : " Nous confirmons avoir été informé par Glas, de son intention d'initier un processus de vente de 37% du capital de la société. Ce point sera examiné par le Conseil d'administration qui se tient ce jour dans le cadre de l'arrêté des comptes annuels 2022 ".



Ce processus devrait durer plusieurs mois et sera structuré en deux phases. Durant la première phase, qui devrait durer deux mois environ, il n'est pas prévu que les acquéreurs potentiels aient accès à des informations matérielles non publiques.



À ce stade, l'identité de l'acheteur ou des acheteurs restent inconnus. Impossible pour le moment de déterminer si la transaction débouchera sur une offre publique obligatoire. De nouvelles annonces seront communiquées au marché en temps utile concernant ce processus de vente.