SMCP : le titre trébuche suite à un nouvel avertissement

SMCP, le propriétaire des marques de mode Sandro, Maje et Claudie Pierlot, a lancé vendredi soir un nouvel avertissement sur ses résultats annuels 2023, le deuxième en moins de quatre mois.



Le groupe d'habillement prévoit désormais une performance annuelle moins forte qu'annoncé, ses ventes au quatrième trimestre étant restées stables à taux constants, dans un contexte macroéconomique qui a continué de se détériorer.



Pour 2023, son chiffre d'affaires est attendu autour de 1,23 milliard d'euros, soit une croissance à taux constants de +3,8% (et non plus en croissance 'moyenne à un chiffre'), avec une marge d'EBIT ajusté entre 6,4 et 6,6% du chiffre d'affaires (et non plus de 7% à 9%).



L'entreprise avait revu à la baisse ses prévisions annuelles 2023 au mois de septembre dernier, en raison de la dégradation globale de ses conditions de marché.



'La poursuite du contexte inflationniste ainsi qu'une dégradation du pouvoir d'achat des consommateurs ont fortement pesé sur la dynamique commerciale du groupe', commentent les analystes d'Oddo BHF, qui abaissent leur objectif de cours sur le titre en conséquence pour le ramener de quatre à 3,5 euros tout en maintenant une opinion 'neutre'.



'L'année 2024 s'annonce difficile pour SMCP', souligne le bureau d'études, qui précise qu'en dépit d'un cycle économique peu favorable, le groupe est dans une situation financière convenable, lui permettant de traverser cette période de consommation dépréciée, et qu'il génère toujours du cash.



A la Bourse de Paris, l'action SMCP décrochait de plus de 6% après ce nouvel avertissement, ce qui portait à plus de 25% son repli depuis le 1er janvier.



