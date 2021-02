SMCP : mandat à un PSI pour des rachats d'actions

SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) annonce avoir confié un mandat à un prestataire de services d'investissement (PSI) afin de procéder à des rachats d'actions à partir de ce 4 février et pour une période allant jusqu'au 2 avril prochain.



Ces rachats porteront sur un volume maximum de 415.000 titres (soit 0,55% du capital) et sont destinés à couvrir son plan d'attribution d'actions gratuites, comme cela était le cas pour le programme de rachats d'actions réalisé au deuxième semestre 2019.



