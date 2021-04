SMCP : CA quasi-stable en organique au 1er trimestre

SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) affiche au titre du premier trimestre 2021, un chiffre d'affaires de 223,9 millions d'euros, en recul de 2,1% avec un effet de change négatif de -1,5%, et en baisse de 0,6% en organique.



Il pointe une très bonne dynamique en APAC notamment en Chine continentale, et des premiers signes de reprise aux Amériques, mais aussi l'impact des mesures de confinement, des fermetures de magasins et d'un tourisme très limité en France et en EMEA.



'La perspective de réouverture progressive des marchés européens nous permet d'être raisonnablement optimistes sur le second semestre 2021, non seulement en Europe, mais dans toutes les régions', estime Daniel Lalonde, directeur général de SMCP.



