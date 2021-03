SMCP : activité en repli de 23,9% en organique en 2020

En 2020, le chiffre d'affaires consolidé de SMCP s'est établi à 873 millions d'euros, en baisse de 23,9% en organique. En données publiées, le chiffre d'affaires a reculé de 22,9%. Cette performance reflète une baisse de-28,6% en like-for-like (à nombre de magasins comparables). Au cours de ces 12 derniers mois, SMCP a réalisé 12 ouvertures nettes de magasins opérés en propre (DOS). L'année 2020 a été marquée par une forte accélération du chiffre d'affaires e-commerce (+27,6%), permettant de compenser partiellement l'impact de la crise.



Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires consolidé a atteint 251,9 millions,en recul de 19,4% en organique, notamment impacté par de nouvelles fermetures de magasins en novembre et en décembre en Europe. En données publiées, le chiffre d'affaires a baissé de 20,5%.



Daniel Lalonde, directeur général de SMCP, commente : “Comme attendu, nos ventes ont été affectées par de nouvelles mesures de confinement au cours du quatrième trimestre. Néanmoins, la reprise de l'activité en Chine depuis le mois de juin et la bonne gestion de nos coûts et de notre trésorerie nous ont permis de limiter l'impact de la crise".



"Au cours du dernier trimestre, nous avons notamment accéléré dans la mise en œuvre de notre feuille de route digitale,avec le lancement de nouveaux services omnicanaux et dans notre engagement auprès des millénials, en particulier en Chine. Je suis convaincu que notre plan permettra à SMCP de répondre aux défis du nouveau monde", a complété le dirigeant.