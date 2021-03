SMCP : affiche sa résistance

SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) s'apprête à achever la séance sur un gain de 4% à 5,965 euros après la publication de résultats annuels moins dégradés que prévu. Le groupe de mode, qui possède également De Fursac, a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire qui l'a contraint à fermer parfois l'essentiel de ses points de vente pendant plusieurs semaines. Mais le spécialiste du "luxe accessible" est parvenu à limiter les dégâts grâce à des mesures énergiques de réduction des coûts. Par ailleurs, il a profité de sa forte exposition à l'e-commerce, un canal de vente primordial.



En 2020, SMCP a accusé une perte nette de 102,2 millions d'euros, contre un bénéfice de 43,7 millions un an plus tôt. L'Ebit ajusté a chuté de 94,7% à 7 millions d'euros, soit une bonne surprise pour Jefferies qui tablait sur une perte de 6 millions. Le consensus, plus pessimiste, redoutait une perte de 8 millions d'euros.



L'Ebitda ajusté a baissé, lui, de 37,3% à 179,6 millions d'euros, pénalisé par la pandémie de la Covid-19. Cela reflète la baisse significative du chiffre d'affaires combinée à une augmentation de l'intensité promotionnelle et d'une augmentation des opérations de liquidation permettant de réduire le niveau des stocks. Cela a été partiellement compensé par la mise en œuvre de mesures d'économies fortes sur les coûts.



L'Ebitda ajusté s'est fortement amélioré au second semestre passant de 55,1 millions au premier semestre à 124,5 millions au second.



Le chiffre d'affaires, déjà publié fin janvier, s'est établi à 873 millions, en baisse de 23,9% en organique. En données publiées, il est ressorti en baisse de 22,9%.



Dans cet environnement difficile, SMCP est parvenu à augmenter de 0,2 million son free-cash-flow, à 64,7 millions d'euros, grâce à un très bon contrôle des stocks aidé par l'implémentation de nouveaux process de demand-planning et une gestion saine des créances clients.



SMCP a rappelé que l'économie mondiale continuait d'être affectée par la pandémie de la Covid-19 alors que des mesures de restrictions sont encore mises en œuvre dans plusieurs pays. A ce jour, 33% du parc de magasins mondial (DOS) de SMCP est temporairement fermé. En parallèle, la Chine continentale poursuit sa reprise.



Compte tenu du niveau élevé d'incertitude, le groupe a estimé qu'il n'était pas pertinent à ce stade de communiquer des prévisions annuelles pour 2021.



Jefferies a maintenu sa recommandation Conserver et son objectif de 5,75 euros sur le titre SMCP.