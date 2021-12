SMCP : nouvelle directrice générale de Maje

A la suite de la nomination d'Isabelle Guichot au poste de directeur général de SMCP, maison mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, le groupe a nommé Charlotte Tasset Ferrec au poste de directrice générale de Maje, à compter du 4 janvier 2022. Elle rejoint à ce titre le comité exécutif de SMCP.



Agée de 48 ans, Charlotte Tasset Ferrec prend la Direction Générale de Maje après avoir passé 3 ans au sein du groupe Puig en tant que directrice générale Mode & Parfum de Nina Ricci, où elle a notamment mené le repositionnement global et la transformation de la plateforme créative, tout en redressant l'activité et la rentabilité de la marque.



Avant cela, elle a travaillé 15 ans dans le retail, dont 9 ans au Printemps en tant que chief merchandising officier pour le prêt-à-porter, la beauté et la lingerie, après différents postes chez Sephora et Gap.



Diplômée de l'EDHEC Business School, elle a débuté sa carrière au sein de différents cabinets d'audit et de conseil, où elle a notamment développé une expertise dans le marché du retail et du prêt à-porter.



Isabelle Guichot, Directeur Général de SMCP, a déclaré : " Je suis très heureuse d'accueillir Charlotte au sein du comité exécutif de SMCP en tant que directrice générale de Maje, maison que je connais bien puisque je l'ai dirigée pendant 4 ans. Au cours de sa longue carrière dans la mode, elle a acquis une connaissance pointue du retail, une vision stratégique et un leadership qui constituent des atouts majeurs pour la poursuite de la croissance et l'expansion de Maje, en tant qu'acteur mondial clé sur le marché du luxe accessible. Je m'associe à l'ensemble des équipes de SMCP pour lui souhaiter tous nos vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions. "