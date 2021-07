SMCP : poursuit sa reprise grâce à la Chine et aux Etats-Unis

Au second trimestre 2021, le chiffre d’affaires consolidé de SMCP s’est établi à 229,4 millions d'euros, en hausse de 61,1% en organique. En données publiées, il est en hausse de 59,1%, incluant un impact de change négatif de 2%. Le propriétaire des marques de vêtements Sandro et Maje a connu une croissance de 22% en Chine Continentale par rapport au second trimestre 2019, et de 11,3% aux Etats-Unis. En France, les ventes ont augmenté de 33,7% sur un an sur une base organique, contre +84,9% dans la région EMEA. Au cours du trimestre, la pénétration digitale a été de 25%.



Par ailleurs, sur le premier semestre, SMCP a poursuivi son plan d'optimisation du réseau de magasins physiques, avec -19 DOS, dont -25 fermetures nettes en France (principalement des petits magasins, dans des petites villes), y compris l'impact de la fin du concept Suite 341 (-14 au S1). D'autre part, le groupe a poursuivi son expansion en APAC, avec +14 DOS (dont +11 en Chine).