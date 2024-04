SMCP : recul organique des ventes de 5% au 1er trimestre

SMCP annonce que ses ventes ont atteint 286,8 ME au 1er trimestre 2024, un chiffre en recul de 5,8% par rapport à la même période un an plus tôt (-5% en organique).



Dans le détail, et en variation organique, les ventes reculent de -2,9% pour Sandro, et de -3,2% pour Maje, tandis que les Autres marques voient leurs ventes chuter de 16,4%.



SMCP relève la bonne performance en Amérique, la résilience en Europe (hors France) et une consommation toujours ralentie en Chine.



Le groupe indique que son réseau de magasin est en cours d'optimisation avec 11 fermetures nettes sur le trimestre, principalement en Asie pour atteindre 1 719 points de vente dans le monde.



SMCP indique vouloir retrouver une croissance rentable et gagner des parts de marché. Le groupe cible une marge d'EBIT d'environ 10% en 2026 et d'environ 12% d'ici cinq ans, avec un FCF de 50 ME en 2026.



'Nous espérons également tirer profit de nos derniers investissements technologiques (notamment en digital) pour gagner en efficacité et poursuivre notre gestion disciplinée au service d'une croissance rentable et d'une structure financière solide', a commenté Isabelle Guichot, directrice générale de SMCP.



