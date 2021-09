SMCP : renoue avec les bénéfices au premier semestre 2021

Les comptes de SMCP sont retournés dans le vert au premier semestre grâce notamment à une grande discipline sur les coûts et les dépenses. Sur la période de six mois close fin juin, le propriétaire des marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot a réalisé un résultat net – part du groupe de 0,6 million d'euros, contre une perte de 88,5 millions au premier semestre 2020. L'Ebit ajusté a atteint 25,2 millions contre une perte de 29,7 millions un an plus tôt. L'Ebitda ajusté a bondi de 81,9% à 100,3 millions.



Grâce à des mesures d'économie, les coûts des magasins, en pourcentage des ventes, ont été réduits de 7,1 points, et les frais généraux et administratifs (SG&A)3 de 3,5 points, en dépit d'une augmentation des dépenses de marketing.



Le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 453,3 millions, en hausse de 23,3% en organique, incluant une croissance like-for-like de 17%.



En données publiées le chiffre d'affaires était en hausse de 21,6%. Cela reflète une solide performance en dépit de l'impact des mesures restrictives liées à la pandémie sur le premier semestre, des niveaux faibles de trafic et de tourisme.



La Chine continentale a enregistré une forte croissance à deux chiffres, atteignant 54,6% en organique par rapport au premier 2020, et 24% en données publiées par rapport au premier semestre 2019.



Le momentum observé en début d'année aux États-Unis s'est confirmé au deuxième trimestre, de manière de plus en plus marquée.



Le groupe a renoué avec un Free cash-flow positif, passant de -56,7 millions au premier semestre 2020 à 20,2 millions au premier semestre 2021.



La dette financière nette a diminué de 382,8 millions au 31 décembre 2020 à 365,6 millions au 30 juin 2021. Le ratio dette financière nette/Ebitda ajusté est ainsi passé de 7,1 fois au 31 décembre 2020 à 3,6 fois au 30 juin 2021.



Comme évoqué en juillet lors de la publication de son chiffre d'affaires, et compte tenu des incertitudes du marché (telles que les résurgences Covid, les restrictions sanitaires ayant un impact sur le trafic ou les flux touristiques) SMCP reste prudemment optimiste pour le second semestre 2021 et est confiant dans son plan stratégique One Journey.