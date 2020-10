Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SMCP tiendra mardi sa journée investisseurs au cours de laquelle seront présentés le plan stratégique et les objectifs financiers pour la période 2020-2025. Le spécialiste du luxe accessible a néanmoins déjà levé le voile sur certains éléments dès lundi soir. Ainsi, le groupe a dit viser plus de 10 % de croissance du chiffre d’affaires à taux de change constant en 2023 par rapport à 2019, et un taux de croissance annuel moyen du chiffre d’affaires à taux de change constant supérieur à 6 % entre 2023 et 2025.De plus, SMCP vise une marge d'Ebit ajusté autour de 10,5% en 2023 et de plus de 12% en 2025.Ces objectifs se basent sur l'hypothèse d'une amélioration progressive du contexte de crise sanitaire à partir du second semestre 2021." Nous sommes convaincus que ce plan nous permettra de faire de SMCP un leader mondial du marché du luxe accessible et je suis impatient de voir les premiers résultats de sa mise en œuvre dans les années à venir ", a déclaré Daniel Lalonde, le directeur général de SMCP.