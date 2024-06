Semiconductor Manufacturing International Corp est une entreprise qui se consacre principalement à la fabrication et à la vente de plaquettes. La société opère dans deux segments. Le segment de la vente de plaquettes produit et vend des plaquettes qui sont appliquées dans une gamme de produits, notamment des circuits intégrés de gestion de l'énergie (PMIC), des circuits intégrés de gestion des batteries (BMIC), des microprocesseurs (MCU), des capteurs d'images CMOS (CIS), des connectivités RF et sans fil, des circuits intégrés de contrôle tactile (TCIC) et d'autres produits. Le segment "Fabrication et test de masques et autres" fabrique des masques à semi-conducteurs et fournit des services de test de plaquettes. La société vend ses produits sur les marchés nationaux et internationaux, notamment aux États-Unis, en Europe et en Asie.

