SMITH & NEPHEW : S1 mitigé ; perspectives de marge pour l'exercice 23 difficiles

Smith & Nephew Plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits et d'équipements médicaux. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit : - chirurgie orthopédique (42,1%) : notamment implants orthopédiques (hanches, genoux et épaules) - médecine sportive, arthroscopie et chirurgie cervico-faciale (29,2%) : produits et instruments de chirurgie et de réparation des tissus endommagés, produits de visualisation, etc. ; - soin des plaies (28,7% ; n° 1 mondial) : greffes de peau destinées aux grands brûlés, traitements pour les ulcères de jambe, etc. 51,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.