Les actions sont rouges, la livre sterling se renforce après l'impression PMI

(Alliance News) - Malgré un retour inattendu à la croissance pour le secteur privé britannique en février, les cours des actions à Londres étaient en baisse mardi à la mi-journée, les investisseurs attendant les minutes de la réunion de janvier de la Réserve fédérale américaine, qui doivent être publiées mercredi.

"Les allusions à une hausse des taux de 50 points de base [de la banque centrale américaine] ont contribué à aiguiser un peu le sentiment, mais la confirmation pourrait vraiment saper la confiance des investisseurs", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

L'indice FTSE 100 était en baisse de 13,53 points, soit 0,2 %, à 8 000,78. Le FTSE 250 était en baisse de 123,22 points, soit 0,6 %, à 19 975,19, et l'AIM All-Share était en baisse de 0,83 point, soit 0,1 %, à 865,41.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,1% à 801,03, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,6% à 17 428,77, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,2% à 14 016,94.

Le secteur privé britannique a connu un retour inattendu à la croissance en février, selon les résultats d'une enquête préliminaire.

L'indice composite flash des directeurs d'achat S&P Global/CIPS du Royaume-Uni a atteint son plus haut niveau depuis huit mois, soit 53,0 points en février, contre 48,5 en janvier.

En franchissant la barre des 50 points sans changement, il montre que le secteur privé britannique a renoué avec la croissance. La lecture était également bien supérieure au consensus du marché de 48,7, tel que cité par FXStreet.

Chris Williamson, économiste d'entreprise en chef chez S&P Global Market Intelligence, a déclaré que les données PMI bien meilleures que prévu pour février indiquaient une "résilience encourageante" de l'économie britannique face à des vents contraires, notamment la hausse des taux d'intérêt, la crise actuelle du coût de la vie, les pénuries de main-d'œuvre et les grèves.

Susannah Street, analyste principale chez Hargreaves Lansdown, a déclaré qu'à la suite du dernier instantané de la santé économique, le risque d'une "récession de style seventies" "s'éloigne aussi rapidement que la ligne des cheveux de ceux qui sont nés dans cette décennie".

La livre sterling s'est renforcée à la suite de l'impression du PMI. La livre était cotée à 1,2112 USD à la mi-journée mardi à Londres, en forte hausse par rapport à 1,2034 USD à la clôture des marchés boursiers lundi.

À Londres, Smith & Nephew était la société la plus performante parmi les valeurs de premier ordre à la mi-journée, avec une hausse de 5,1 %, car elle a maintenu inchangé son dividende pour l'ensemble de l'année et prévoit une nouvelle croissance de ses revenus en 2023.

Pour 2022, la société de technologie médicale du portefeuille a déclaré que le chiffre d'affaires annuel avait augmenté de 0,1 % pour atteindre 5,22 milliards de dollars US, contre 5,21 milliards de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt, quant à lui, a chuté à 235 millions de dollars US, contre 586 millions de dollars US, alors que le bénéfice d'exploitation a diminué de 24% à 450 millions de dollars US, contre 593 millions de dollars US un an plus tôt.

HSBC a gagné 3,3 % malgré un recul de son bénéfice annuel dû à des charges de crédit et à des dépréciations attendues, alors qu'elle a déclaré qu'elle envisageait de faire profiter ses actionnaires de la vente de sa branche bancaire canadienne.

En 2022, le créancier axé sur l'Asie a déclaré que le bénéfice avant impôts avait chuté de 7,3 %, passant de 18,91 milliards USD à 17,53 milliards USD. Ce résultat a toutefois été légèrement supérieur au consensus du marché compilé par l'entreprise, qui était de 17,49 milliards USD.

HSBC a également fait le point sur la vente de 10 milliards USD de ses activités bancaires canadiennes à la Banque Royale du Canada.

En tant qu'"utilisation prioritaire" du produit de la vente, le conseil d'administration envisagera un dividende spécial de 0,21 USD par action. Tout capital excédentaire supplémentaire provenant de la vente sera ensuite affecté à la croissance organique et aux opportunités d'investissement, ainsi qu'à d'éventuels rachats d'actions, a-t-il déclaré.

Antofagasta a chuté de 2,0 % après avoir annoncé une baisse de ses bénéfices et de ses revenus en 2022 en raison de la faiblesse de la production et des prix du cuivre et de l'impact de l'inflation sur les coûts.

Pour 2022, le groupe minier centré sur le Chili a fait état d'un bénéfice avant impôts de 2,56 milliards USD, en baisse de 26% par rapport aux 3,48 milliards USD de l'année précédente. Le chiffre d'affaires a également baissé, de 22% à 5,86 milliards USD contre 7,47 milliards USD l'année précédente.

Antofagasta a attribué cette baisse à une diminution de 12 % des ventes de cuivre, qui sont passées de 725 600 à 642 500 tonnes, ainsi qu'à une baisse de 12 % des prix réalisés du cuivre. Elle a également noté l'impact de l'inflation et de la hausse des prix des intrants.

Anglo American, Hargreaves Lansdown et Prudential ont également pesé sur le FTSE 100 à la mi-journée ce mardi. Ces valeurs étaient en baisse de 4,3 %, 3,2 % et 2,5 %, respectivement.

Dans le FTSE 250, Safestore a chuté de 1,8 % malgré un bon début d'exercice pour le trimestre qui s'est terminé le 31 janvier.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 9,4 % pour atteindre 55,7 millions de GBP, contre 50,9 millions de GBP un an plus tôt, alors que le tarif moyen de stockage a augmenté de 2,9 % pour atteindre 30,42 GBP, contre 29,55 GBP.

Safestore prévoit désormais de réaliser un bénéfice EPRA dilué ajusté par action pour l'exercice 2023 conforme aux prévisions des analystes, le consensus étant de 49,5 pence, dans une fourchette de 45,3 pence à 54,0 pence. Il s'agirait d'une hausse de 4,2 % par rapport aux 47,5 pence de l'exercice 2022.

Serco a ajouté 0,3 % après que le Financial Reporting Council britannique a déclaré qu'il clôturait son enquête concernant les résultats annuels de la société pour 2011 et 2012.

L'enquête portait sur une fraude liée à un contrat avec le gouvernement britannique pour le marquage électronique des prisonniers. Serco a été accusé de facturer le contribuable pour le marquage de prisonniers qui étaient morts, en prison ou à l'étranger.

Ailleurs à Londres, Hyve a bondi de 19% après avoir annoncé avoir reçu une approche préliminaire et conditionnelle de Providence Equity LLP pour une éventuelle offre en espèces de 105 pence par action Hyve.

Dans les actions européennes mardi, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,3%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,4%.

La croissance du secteur privé de la zone euro s'est accélérée pour atteindre son plus haut niveau depuis neuf mois en février. L'indice PMI composite S&P Global flash de la zone euro a atteint 52,3 en février, contre 50,3 en janvier.

L'euro s'est établi à 1,0657 USD mardi à midi, en baisse par rapport à 1,0687 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi. Par rapport au yen, le dollar s'échangeait à 134,60 JPY, en hausse par rapport à 134,07 JPY.

Ricardo Evangelista, analyste principal chez ActivTrades, explique que les investisseurs tablent actuellement sur un regain d'optimisme de la part de la Fed, ce qui entraîne un renforcement du dollar.

Encore à venir mardi, il y a les lectures flash PMI pour les États-Unis à 1445 GMT.

Selon Michael Hewson de CMC Markets, l'activité du secteur manufacturier et des services américains devrait rester en contraction à 47,4 et 47,3, respectivement, bien que cela représente une modeste amélioration par rapport aux chiffres de janvier.

Les actions à New York ont été appelées à baisser avant les données, alors que Wall street reprend ses activités après le jour férié des Présidents américains lundi.

Le Dow Jones Industrial Average a été appelé à baisser de 0,7 %, l'indice S&P 500 de 0,7 % et le Nasdaq Composite de 0,8 %.

Le pétrole Brent était coté à 83,37 USD le baril à la mi-journée à Londres mardi, en légère hausse par rapport à 83,29 USD lundi soir. L'or était coté à 1 834,90 USD l'once, en baisse par rapport à 1 843,50 USD.

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

