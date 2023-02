Smith & Nephew nomme l'ancien PDG de Serco, M. Soames, au poste de président.

(Alliance News) - Smith & Nephew PLC a nommé vendredi Rupert Soames, ancien directeur général de Serco Group PLC, comme nouveau président.

Soames sera nommé directeur non exécutif indépendant lors de l'assemblée générale annuelle de la société le 26 avril, et succédera à Roberto Quarta en tant que président à partir du 15 septembre.

Smith & Nephew a déclaré que Quarta a accepté de rester président pour assurer une "transition en douceur" et qu'il se présentera à la réélection en tant qu'administrateur non exécutif sur cette base.

Quarta a rejoint la société de technologie médicale de portefeuille basée à Londres en 2013 en tant que président.

Smith & Nephew a déclaré que Soames possède "une vaste expérience de leadership mondial dans des rôles exécutifs et non exécutifs".

Plus récemment, Soames a passé huit ans en tant que directeur général de Serco Group PLC. Serco est une société d'externalisation basée dans le Hampshire et cotée au FTSE 250.

Entre 2014 et 2022, Soames a été PDG de la société de services de soutien Aggreko PLC.

Le directeur indépendant principal Marc Owen a déclaré : "Le conseil a mené une recherche approfondie pour trouver un nouveau président et nous sommes ravis d'accueillir Rupert au conseil. Nous pensons que les antécédents de Rupert en matière de création de valeur dans des entreprises mondiales et sa profonde compréhension de la gouvernance d'entreprise aideront Deepak Nath et son équipe à réaliser leurs plans actuels de croissance de l'entreprise et d'amélioration de ses performances opérationnelles."

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

