Les fabricants américains d'armes à feu demandent au juge de rejeter le procès de 10 milliards de dollars intenté par le Mexique.

Un juge américain s'est demandé mardi si le fait d'autoriser le Mexique à poursuivre les fabricants d'armes américains pour avoir facilité le trafic d'armes vers les cartels de la drogue ouvrirait la porte à d'autres pays qui les poursuivraient, notamment la Russie pour des armes à feu utilisées par les Ukrainiens dans la guerre en cours.

Le juge de district américain F. Dennis Saylor à Boston a soulevé cette perspective alors qu'il évaluait s'il devait rejeter la poursuite de 10 milliards de dollars du Mexique visant à tenir les fabricants d'armes à feu, dont Smith & Wesson et Sturm, Ruger & Co, responsables d'un flot d'armes mortelles traversant la frontière.

Dans un procès intenté en août, le Mexique a accusé les entreprises de saper ses strictes lois sur les armes à feu en concevant, commercialisant et distribuant des armes d'assaut de style militaire d'une manière qu'elles savaient susceptible d'armer les cartels de la drogue, alimentant ainsi les meurtres et les enlèvements.

Elle a déclaré que plus de 500 000 armes à feu font l'objet d'un trafic annuel des États-Unis vers le Mexique, dont plus de 68 % sont fabriquées par les fabricants d'armes qu'elle a poursuivis, qui comprennent également Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt's Manufacturing Co et Glock Inc.

"Ils savent comment les criminels obtiennent leurs armes", a soutenu Jonathan Lowy, un avocat du Mexique, au cours de l'audience virtuelle de 90 minutes. "Ils pourraient arrêter et ils choisissent d'être volontairement aveugles aux faits".

Mais M. Saylor s'est demandé si la position du Mexique signifierait que les protections dont bénéficient généralement les fabricants d'armes à feu en vertu de la loi fédérale sur la protection du commerce licite des armes (PLCAA) contre les poursuites en cas de mauvaise utilisation de leurs produits sont "complètement creuses."

Il a demandé pourquoi, si le Mexique pouvait poursuivre les fabricants d'armes à feu, d'autres pays ne pourraient pas en faire autant, comme l'Italie pour des meurtres commis par la mafia, Israël pour des attaques du groupe militant palestinien Hamas, ou même la Russie pour la mort de ses soldats en Ukraine si les armes de ces sociétés étaient utilisées.

"Si les Ukrainiens utilisent des armes militaires fabriquées aux États-Unis ou des revolvers Smith & Wesson pour se défendre, le gouvernement de la Russie peut-il intervenir et dire que vous nous avez causé du tort ?" a-t-il demandé. "Je veux dire, pourquoi pas, si votre théorie est juste ?"

Steven Shadowen, un autre avocat du Mexique, a déclaré que d'autres pays étrangers pourraient également intenter des poursuites s'ils remplissaient les conditions requises, tout en précisant que les tribunaux américains pourraient refuser d'entendre une affaire si elle présentait une question politique.

Mais Andrew Lelling, un avocat de Smith & Wesson, a déclaré qu'il serait "absurde" de conclure que la loi fédérale n'interdit que les poursuites concernant des blessures aux États-Unis et non les allégations du Mexique concernant le trafic d'armes à feu à destination de criminels mexicains.

Il a déclaré qu'il était trop difficile pour le Mexique de poursuivre les entreprises pour des ventes d'armes à feu légales aux États-Unis à des grossistes qui les ont à leur tour vendues à des détaillants avant que les criminels ne les fassent passer en contrebande.

"Ils devraient faire valoir que le Congrès a voulu que cette loi robuste s'applique si un acteur criminel indépendant tire sur quelqu'un à San Diego, mais pas s'il passe la frontière et tire sur quelqu'un à Tijuana", a déclaré Lelling. (Reportage de Nate Raymond à Boston, Rédaction d'Alexia Garamfalvi et Alistair Bell)