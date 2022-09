Un juge américain rejette le procès de 10 milliards de dollars intenté par le Mexique contre des fabricants d'armes à feu

Un juge américain a rejeté vendredi le procès de 10 milliards de dollars intenté par le Mexique, qui cherchait à tenir les fabricants d'armes américains responsables d'avoir facilité le trafic d'un flot d'armes mortelles à travers la frontière américano-mexicaine vers les cartels de la drogue.

La décision du juge en chef F. Dennis Saylor du tribunal fédéral de Boston est une victoire pour Smith & Wesson Brands Inc , Sturm, Ruger & Co et d'autres accusés d'avoir sapé les lois strictes du Mexique sur les armes à feu en concevant, commercialisant et vendant des armes d'assaut de style militaire que les cartels pouvaient utiliser.

M. Saylor a déclaré que la loi fédérale interdit "sans équivoque" les poursuites visant à tenir les fabricants d'armes à feu pour responsables lorsque des personnes utilisent des armes à feu aux fins prévues. Il a déclaré que la loi contenait plusieurs exceptions étroites, mais qu'aucune ne s'appliquait.

"Bien que le tribunal éprouve une grande sympathie pour le peuple mexicain, et aucune pour ceux qui font le trafic d'armes à des organisations criminelles mexicaines, il a le devoir de respecter la loi", a écrit M. Saylor dans une décision de 44 pages.

Le ministère des affaires étrangères du Mexique et les avocats du pays n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Un avocat de Smith & Wesson s'est refusé à tout commentaire. Les avocats de Sturm, Ruger n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Dans sa plainte déposée en août 2021, le Mexique a estimé que 2,2 % des quelque 40 millions d'armes à feu fabriquées chaque année aux États-Unis sont introduites en contrebande au Mexique, dont pas moins de 597 000 armes à feu fabriquées par les défendeurs.

Le Mexique a déclaré que la contrebande a été un facteur clé de son classement au troisième rang mondial pour le nombre de décès liés aux armes à feu. Il a également affirmé subir de nombreux autres préjudices, notamment une baisse des investissements et de l'activité économique et la nécessité de dépenser davantage pour l'application de la loi et la sécurité publique.

Mais le juge a déclaré que le Mexique ne pouvait pas surmonter une disposition d'une loi américaine, la Protection of Lawful Commerce in Arms Act, qui protège les fabricants d'armes contre les poursuites judiciaires concernant "le préjudice uniquement causé par l'utilisation criminelle ou illégale de produits d'armes à feu ... par d'autres personnes alors que le produit a fonctionné comme prévu et conçu".

Parmi les autres défendeurs figurent Barrett Firearms Manufacturing Inc, Beretta USA Corp, Colt's Manufacturing Co et Glock Inc. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Reportage supplémentaire de Nate Raymond et de la salle de presse de Mexico ; Montage de Chris Reese, Bill Berkrot et Leslie Adler)