Smiths Group plc est un groupe industriel organisé autour de 4 familles de produits : - équipements industriels (35,5% du CA ; John Crane) : garnitures mécaniques, systèmes d'étanchéité auxiliaires destinés aux pompes et aux compresseurs, paliers, accouplements de transmission de puissance, etc. ; - équipements de détection (26,5% ; Smiths Detection) : destinés à l'identification d'explosifs, d'armes, d'agents chimiques et biologiques, etc. ; - systèmes tubulaires et thermiques (25,3% ; Flex-Tek) ; - équipements d'interconnexion électrique et électronique (12,7% ; Smiths Interconnect) : destinés notamment aux secteurs de la défense, des télécoms et du transport. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (18,5%), Amérique (54%), Asie-Pacifique (16,2%) et autres (11,3%).

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation