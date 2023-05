Smiths Group nomme Steve Williams, président d'Alcoa, à la présidence du conseil d'administration

Smiths Group PLC - société d'ingénierie basée à Londres - nomme Steve Williams comme prochain président. Il rejoindra le conseil d'administration en tant qu'administrateur non exécutif indépendant le 1er septembre et prendra la présidence lors de l'assemblée générale annuelle du 16 novembre. M. Williams remplacera George Buckley, qui se retirera du conseil d'administration. Né au Royaume-Uni, M. Williams est actuellement président du fabricant d'aluminium Alcoa Corp. basé à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Il a été directeur général de Suncor Energy Inc. de 2012 à 2019 et a travaillé auparavant chez Exxon Mobil Corp. au Royaume-Uni. "En tant qu'entreprise mondiale ayant son siège au Royaume-Uni, nous sommes heureux que Steve partage notre héritage britannique et nos perspectives mondiales", a déclaré Paul Keel, PDG du groupe Smith.

Cours actuel de l'action : 1 654,50 pence

Variation sur 12 mois : hausse de 14%

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

