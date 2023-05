Smiths Group revoit ses prévisions à la hausse après neuf mois d'activité soutenue

(Alliance News) - Les actions à Londres ont été appelées à la hausse vendredi, dans un contexte d'optimisme quant à une résolution de l'impasse sur le plafond de la dette américaine.

Le principal républicain américain Kevin McCarthy a déclaré qu'il voyait "le chemin" vers une percée dans les négociations pour éviter un défaut de paiement imminent, suggérant qu'un vote serait possible dès la semaine prochaine.

Une enquête suggère que la confiance des consommateurs dans l'année à venir continue de se redresser malgré la persistance des pressions liées au coût de la vie, ce qui constitue une bonne nouvelle pour les entreprises britanniques. L'indice de confiance des consommateurs de GfK a augmenté de trois points en mai pour atteindre moins 27, ce qui représente la quatrième augmentation mensuelle consécutive par rapport à janvier (moins 45).

Au Royaume-Uni, la société d'ingénierie Smiths Group a revu ses prévisions à la hausse, la forte croissance de son chiffre d'affaires s'étant poursuivie au troisième trimestre. Le fabricant de cidre C&C a annoncé un remaniement de sa direction en raison de difficultés "importantes". Unbound Group, propriétaire de Hotter Shoes, s'est mis en vente en lançant un examen stratégique.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en hausse de 26,5 points, soit 0,3 %, à 7 768,8

----------

Hang Seng : en baisse de 1,1 % à 19 515,84

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,8% à 30 808,35

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,6% à 7 279,50

----------

DJIA : clôture en hausse de 115,14 points, 0,3%, à 33 535,91

S&P 500 : clôture en hausse de 0,9% à 4 198,05

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 1,5% à 12 688,84

----------

EUR : en hausse à 1,0769 USD (1,0764 USD)

GBP : hausse à 1,2403 USD (1,2399 USD)

USD : baisse à 138,34 JPY (138,64 JPY)

Or : en hausse à 1 962,16 USD l'once (1 953,31 USD)

Pétrole (Brent) : en hausse à 76,42 USD le baril (76,23 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de vendredi sont encore à venir :

10:00 CEST UE Bulletin économique de la BCE

10:45 BST UK Jonathan Haskel, membre du comité de politique monétaire de la BoE, s'exprime

11:00 EDT Discours de Michelle Bowman, gouverneur de la Réserve fédérale américaine

----------

Les prix à la production en Allemagne ont augmenté de 4,1 % en avril par rapport à l'année précédente, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 6,7 % révisée à la baisse pour le mois de mars, selon Destatis. Par rapport au mois précédent, les prix ont légèrement augmenté de 0,3 %, après avoir chuté de 1,4 % en mars.

----------

Le Royaume-Uni a dévoilé de nouvelles sanctions contre le secteur minier russe, ciblant les importations d'aluminium, de diamants, de cuivre et de nickel dans le but d'étouffer la capacité de Moscou à financer la guerre en Ukraine. "Comme le montrent les sanctions annoncées aujourd'hui, le G7 reste uni face à la menace de la Russie et ferme dans son soutien à l'Ukraine", a déclaré le Premier ministre Rishi Sunak en marge d'un sommet du G7 au Japon.

----------

Le gouvernement britannique a dévoilé une nouvelle stratégie d'un milliard de livres sterling dans le domaine des semi-conducteurs afin d'investir dans les infrastructures, la recherche et la décrocher, alors que le Royaume-Uni tente de diversifier sa chaîne d'approvisionnement en puces. Le plan vise à "décrocher les chaînes d'approvisionnement des disruptifs et à protéger la technologie contre les risques de sécurité nationale", a déclaré le ministère britannique des affaires, de l'énergie et de la stratégie industrielle dans un communiqué. L'investissement au cours de la prochaine décennie comprendra jusqu'à 200 millions de livres sterling, soit 215 millions de dollars américains, d'ici à 2025. La nouvelle stratégie sur 20 ans "renforcera les atouts et les compétences du Royaume-Uni en matière de conception, de R&D et de semi-conducteurs composés, tout en contribuant à la croissance des entreprises nationales de puces dans tout le pays", a ajouté le ministère.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

RBC relève la note de St James's Place à "outperform" ("sector perform") - objectif 1 400 (1 390) pence

----------

SOCIÉTÉS - FTSE 100

----------

Smiths Group a relevé ses prévisions annuelles, après avoir fait état d'une "croissance forte et continue" au troisième trimestre. La société d'ingénierie a déclaré qu'au cours de la période de neuf mois se terminant le 30 avril, la croissance organique du chiffre d'affaires était de 13,4 %. Ce chiffre est conforme aux 13,5 % enregistrés au cours du premier semestre. En conséquence, Smiths a relevé ses prévisions pour son exercice financier à environ 10 % de croissance organique, contre "au moins" 8 % prévus précédemment - qui avaient déjà été relevés à deux reprises. Elle a maintenu son objectif d'amélioration "modérée" de la marge. "La performance du troisième trimestre est due à une bonne croissance des volumes et des prix, avec une forte demande sur la plupart des marchés finaux du groupe. Nous continuons à investir dans le fonds de roulement pour nous assurer que nous répondons à cette forte demande des clients", a déclaré Smiths.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Vanquis Banking a déclaré que son président exécutif, Patrick Snowball, quittera ses fonctions cette année. Andrea Blance, Senior Independent Director, dirigera la recherche d'un nouveau président. Snowball restera en poste jusqu'à ce qu'un successeur soit trouvé, et pour faciliter l'intégration du nouveau directeur général de l'entreprise, Ian McLaughlin, qui commencera en juillet.

----------

Network International a déclaré qu'il avait accepté de prolonger le délai accordé à Brookfield Asset Management pour proposer une offre publique d'achat ferme sur la société. À la suite de cette prolongation, Brookfield aura désormais jusqu'au 1er juin pour proposer une offre ferme pour le fournisseur de services de paiement axé sur le Moyen-Orient et l'Afrique. Fin avril, Network International a confirmé avoir reçu une proposition de rachat de Brookfield Asset Management Ltd pour 400 pence par action. Cela représentait une prime de 11 % par rapport au cours de clôture de la société l'année précédant l'annonce.

----------

La société de boissons C&C a annoncé un remaniement de sa direction et a déclaré avoir rencontré des "difficultés importantes" dans la mise en œuvre d'une mise à niveau complexe du système de planification des ressources de l'entreprise pour les activités de Matthew Clark et de Bibendum en Grande-Bretagne. "Le processus de mise en œuvre a pris plus de temps et s'est avéré beaucoup plus difficile et disruptif que ce qui avait été envisagé à l'origine, ce qui a eu un impact important sur le service et la rentabilité au sein de MCB", a averti l'entreprise. Elle s'attend à un coup unique de 25 millions d'euros lié au disruptif de l'ERP dans l'exercice 2024. Le PDG de C&C, David Forde, a démissionné avec effet immédiat, mais reste disponible pour une période de transition. Le directeur financier Patrick McMahon devient directeur général et conservera ses responsabilités de directeur financier jusqu'à ce qu'un remplaçant soit trouvé. Le président Ralph Findlay devient président exécutif.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Le groupe Unbound a lancé un examen stratégique, y compris un processus de vente formel. Unbound est la société mère d'un groupe de détaillants qui vend une gamme de marques axées sur les 55 ans et plus, dont Hotter Shoes. L'objectif est d'explorer ses options stratégiques, ce qui pourrait inclure une vente complète de l'entreprise. La société a prévenu que toute sous-performance par rapport à ses prévisions commerciales pourrait aggraver sa situation de trésorerie et qu'un déficit temporaire du fonds de roulement pourrait survenir en septembre et en octobre de cette année. Elle continue de travailler avec ses conseillers et ses partenaires bancaires pour lever des fonds supplémentaires ou refinancer ses facilités actuelles. L'entreprise a également présenté divers changements opérationnels, notamment l'arrêt temporaire de ses ventes directes aux consommateurs aux États-Unis et dans l'UE, qui représentent environ 11 % de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2023.

----------

Tharisa a déclaré que son bénéfice intermédiaire avait fortement chuté en raison de la baisse des ventes et du prix des métaux du groupe du platine, malgré une performance positive du chrome. Le mineur de platine basé à Chypre a affiché une baisse de 42% du bénéfice avant impôts à 72,4 millions USD pour les six mois qui se sont terminés le 31 mars, contre 124,3 millions USD un an plus tôt. Les recettes ont légèrement diminué, passant de 334 millions USD à 335,3 millions USD. La production de platine 6E a baissé de 16 %, passant de 91 800 onces à 77 000 onces. Les ventes de MGP ont chuté de 11% à 76 800 onces contre 86 500 onces. Le prix du panier de MGP était de 2 216 USD l'once, contre 2 592 USD. Cependant, la production de chrome a augmenté de 1,4 %, passant de 776 700 tonnes à 787 900 tonnes. Tharisa a maintenu son dividende intérimaire à 3,0 cents US.

----------

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

